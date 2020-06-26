Денежные переводы в Украину сократились после начала кризиса, - НБУ

Объем частных переводов в Украину из-за границы в апреле 2020 года составил 826 млн долларов. Это на 10,4% меньше, чем в марте (922 млн долларов).

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

Тем не менее, за январь-апрель 2020 года объем переводов (3733 млн долларов) на 2,4% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года (3645 млн долларов).

НБУ учитывал в своей статистике как официальные, так и неофициальные каналы поступления денег в Украину. В апреле неформальными каналами в Украину было переведено 296 млн долларов.



Таблица: НБУ

Справка Finance.ua:

В этом году из-за пандемии коронавируса в мире ждут сокращения денежных переводов из-заграницы от наших заробитчан, по разным оценкам, на уровне 20-30%, а это минус $2,5-4 млрд.

Ранее эксперт назвал размер зарплаты, чтобы украинцы не ехали на заработки. Так, чтобы оставить украинцев дома, им надо платить 18 тысяч гривен, с учетом нового курса доллара, пояснил эксперт.

По данным НБУ , рост частных переводов из-за рубежа был одной из причин укрепления курса гривны к доллару в 2019 году.

Объем частных переводов в Украину из-за границы в 2019 году составил 12 017 млн долларов, что на 8,2% больше, чем за 2018 год.

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