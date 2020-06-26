0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 140 0

Денежные переводы в Украину сократились после начала кризиса, - НБУ

Денежные переводы в Украину сократились после начала кризиса, - НБУ

Объем частных переводов в Украину из-за границы в апреле 2020 года составил 826 млн долларов. Это на 10,4% меньше, чем в марте (922 млн долларов).

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

Тем не менее, за январь-апрель 2020 года объем переводов (3733 млн долларов) на 2,4% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года (3645 млн долларов).

НБУ учитывал в своей статистике как официальные, так и неофициальные каналы поступления денег в Украину. В апреле неформальными каналами в Украину было переведено 296 млн долларов.

Найкращі картки для валютообміну 💵


Таблица: НБУ

Справка Finance.ua:

  • В этом году из-за пандемии коронавируса в мире ждут сокращения денежных переводов из-заграницы от наших заробитчан, по разным оценкам, на уровне 20-30%, а это минус $2,5-4 млрд.
  • Ранее эксперт назвал размер зарплаты, чтобы украинцы не ехали на заработки. Так, чтобы оставить украинцев дома, им надо платить 18 тысяч гривен, с учетом нового курса доллара, пояснил эксперт.
  • По данным НБУ, рост частных переводов из-за рубежа был одной из причин укрепления курса гривны к доллару в 2019 году.
  • Объем частных переводов в Украину из-за границы в 2019 году составил 12 017 млн долларов, что на 8,2% больше, чем за 2018 год.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.