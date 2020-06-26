Денежные переводы в Украину сократились после начала кризиса, - НБУ

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Объем частных переводов в Украину из-за границы в апреле 2020 года составил 826 млн долларов. Это на 10,4% меньше, чем в марте (922 млн долларов).
Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.
Тем не менее, за январь-апрель 2020 года объем переводов (3733 млн долларов) на 2,4% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года (3645 млн долларов).
НБУ учитывал в своей статистике как официальные, так и неофициальные каналы поступления денег в Украину. В апреле неформальными каналами в Украину было переведено 296 млн долларов.
Таблица: НБУ
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