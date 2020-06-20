Дубай позволил въезд иностранных туристов с 7 июля

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В Объединенных Арабских Эмиратах Высший комитет по управлению кризисами и катастрофами разрешил Дубаю прием иностранных туристов с 7 июля.
Об этом со ссылкой на информацию правительства эмирата сообщает avianews.com.
Пассажирам необходимо будет заполнить форму о состоянии здоровья и оформить медицинскую страховку.
Условие поездки – наличие справки о прохождении ПЦР-тестирования на коронавирус с негативным результатом с максимальным сроком действия не более 96 часов.
В случае, если турист не сможет предоставить такую справку по прибытию, его отправят на сдачу анализов в аэропорту Дубая. При этом стоимость такой процедуры не уточняется.
Все прибывающие в аэропорту будут проходить проверку температуры. Если у кого-то из пассажиров обнаружат симптомы, управляющая аэропортом компания сможет проводить повторное тестирование даже при наличии действующей справки.
Если у туриста обнаружат COVID-19, он должен установить приложение COVID-19 DXB и 14 дней провести в изоляции дома или в помещении, предоставленном правительством, проживание в котором необходимо будет оплатить.
Власти ОАЭ позволили с 22 июня въезд в Дубай иностранцам с правом на проживание, а с 23 июня — выезд граждан и иностранцев с правом на проживание в любую страну, которая разрешает поездки из Дубая.
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