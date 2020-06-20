Apple готовится к выпуску гибкого iPhone (фото)

За последние два года Apple получила несколько патентов на гибкие устройства. В сети появляется все больше слухов, что гибкий iPhone мы увидим уже в 2021 году.

В частности, эту информацию подтверждают китайские источники, передает ixbt.com.

Складной iPhone наконец избавится от выреза вверху экрана, где пока располагают систему FaceID. Новый смартфон получит дактилоскопический датчик, который разместят на боковой части устройства.

Есть также информация, что это не будет гибкий дисплей, а новинка будет состоять из двух отдельных экранов.

Что касается дизайна, то смартфон по бокам будет скругленным, как iPhone 11. Систему FaceID реализуют через основную камеру.



Фото: LetsGoDigital

Производитель стекла Gorilla Glass уже сообщал, что если “все пойдет хорошо”, новое поколение гибкого покрытия, устойчивого к царапинам, должно появиться на рынке уже в 2021 году. Такая разработка позволит Apple и другим компаниям выпускать гаджеты с гибкими дисплеями высокого качества. Представители “яблочной” корпорации заявление инсайдера пока не прокомментировали.