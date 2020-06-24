Продукты питания и коммуналка: Госстат показал структуру расходов населения

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Государственная служба статистики Украины обнародовала данные о конечных потребительских расходах домашних хозяйств по целям за первый квартал 2020 года. Продукты питания и расходы на жилье занимают больше половины расходов.
Об этом сообщается на сайте Госстата.
По данным статистического ведомства:
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