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Продукты питания и коммуналка: Госстат показал структуру расходов населения

Продукты питания и коммуналка: Госстат показал структуру расходов населения

Государственная служба статистики Украины обнародовала данные о конечных потребительских расходах домашних хозяйств по целям за первый квартал 2020 года. Продукты питания и расходы на жилье занимают больше половины расходов.

Об этом сообщается на сайте Госстата.

По данным статистического ведомства:

  • наибольшей статьей расходов за первый квартал 2020 года были “Продукты питания и безалкогольные напитки” – 40,0%;
  • расходы домашних хозяйств по статье “Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива” составляют 16,3%;
  • “Транспорт” – 8,5%;
  • “Алкогольные напитки, табачные изделия и наркотики” – 7,1%.

Справка Finance.ua:

  • По словам и.о. директора Государственного центра занятости Юлии Жовтяк, в среднем 18% всех вакансий Государственного центра занятости предлагают минимальную зарплату.
  • В соответствии с ценовым мониторингом Нацбанка, продукты питания за неделю подешевели на 0,2%, неделей ранее – на 0,1%, тогда как в предыдущие две недели сохраняли стабильность.

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По материалам Finance.UA
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