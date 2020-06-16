Зеленский внес законопроект о судебной реформе

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о судоустройстве и статусе судей.

Об этом сообщается на сайте парламента в понедельник, 22 июня.

Читайте также: Малюська оценил прогресс судебной реформы в Украине

Законопроект №3711 был зарегистрирован в Раде сегодня. Документ получен и передан на рассмотрение руководству. При этом текст представления и сопроводительные документы пока не опубликованы.

Президентский законопроект предусматривает внесение изменений в закон “О судоустройстве и статусе судей” и некоторые законы, касающиеся деятельности Верховного Суда и органов судейского управления. Глава государства определил этот законопроект как неотложный.

Напомним, в марте Конституционный суд Украины (КСУ) опубликовал решение по судебной реформе Зеленского. Суд признал незаконными сразу несколько ее положений, которые сокращали состав Верховного Суда и создавали комиссию по этике для судейского самоуправления.

Ранее в феврале КСУ признал незаконной ликвидацию Верховного Суда Украины в 2016 году и новый конкурс. КСУ пришел к выводу, что между юридическим статусом судьи Верховного Суда Украины и судьи Верховного Суда не было отличий.

15 октября 2019 года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом президентский законопроект, который предусматривает значительное сокращение количества судей Верховного Суда и их оклад. В начале ноября Зеленский подписал его.

Тогда в Верховном Суде заявили, что обжалуют судебную реформу Зеленского в Конституционном суде.