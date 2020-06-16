Зеленский внес законопроект о судебной реформе

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о судоустройстве и статусе судей.
Об этом сообщается на сайте парламента в понедельник, 22 июня.
Читайте также: Малюська оценил прогресс судебной реформы в Украине
Законопроект №3711 был зарегистрирован в Раде сегодня. Документ получен и передан на рассмотрение руководству. При этом текст представления и сопроводительные документы пока не опубликованы.
Президентский законопроект предусматривает внесение изменений в закон “О судоустройстве и статусе судей” и некоторые законы, касающиеся деятельности Верховного Суда и органов судейского управления. Глава государства определил этот законопроект как неотложный.
Напомним, в марте Конституционный суд Украины (КСУ) опубликовал решение по судебной реформе Зеленского. Суд признал незаконными сразу несколько ее положений, которые сокращали состав Верховного Суда и создавали комиссию по этике для судейского самоуправления.
Ранее в феврале КСУ признал незаконной ликвидацию Верховного Суда Украины в 2016 году и новый конкурс. КСУ пришел к выводу, что между юридическим статусом судьи Верховного Суда Украины и судьи Верховного Суда не было отличий.
15 октября 2019 года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом президентский законопроект, который предусматривает значительное сокращение количества судей Верховного Суда и их оклад. В начале ноября Зеленский подписал его.
Тогда в Верховном Суде заявили, что обжалуют судебную реформу Зеленского в Конституционном суде.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украина переходит на учет газа в киловатт-часах: нужно ли менять счетчикиВчера, 14:29 - 77493 38
В июле стоимость транспортировки газа может увеличиться на 20%Вчера, 18:34 - 6523 7
«Нафтогаз» собрался поставлять украинцам электроэнергию и вывозить их мусор4 ч. назад - 665 4
Каким будет курс гривны? Член Совета НБУ оценил риски девальвации нацвалютыОколо часа назад - 867 2
Названо лучшее в мире место для работы и бизнесаВчера, 22:34 - 2366 2
В июле стоимость транспортировки газа может увеличиться на 20%Вчера, 18:34 - 6523 7
Фурса прокомментировал ситуацию на валютном рынкеВчера, 16:22 - 3885 1
Какие марки авто предпочитают европейцы (инфографика)Вчера, 20:09 - 3427
SEAT представил электроскутер с запасом хода 125 км (фото, видео)14 ч. назад - 2860
Где с 22 июня могут вернуть жесткий карантин (области)4 ч. назад - 2777
BMW официально представила новый спортивный седан (фото)Позавчера, 12:10 - 575
Opera представила новую версию игрового браузера Opera GX (фото)19.06.2020, 12:10 - 362 2
Представлен необычный электроскутер, напоминающий ноутбук с колёсиками (видео)16.06.2020, 15:35 - 1590
С 15 июня по заданию Президента было увеличено количество пригородных поездов на Киевщине16.06.2020, 15:16 - 561 5
В Украине запустили производство новой модели автомобиля (фото)15.06.2020, 16:35 - 9441 1