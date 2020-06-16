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Каким будет курс гривны? Член Совета НБУ оценил риски девальвации нацвалюты

Каким будет курс гривны? Член Совета НБУ оценил риски девальвации нацвалюты

Член Совета Нацбанка Виталий Шапран считает, что перспектив для девальвации гривны к доллару пока нет.

Об этом Шапран сказал в интервью «Главкому».

По мнению члена Совета Нацбанка, валютный рынок в ближайшие месяцы ожидает определенная стабильность.

«Традиционно НБУ не дает публичных прогнозов относительно валютного рынка, но могу поделиться своими ожиданиями. У нас объем золотовалютных резервов достиг почти $30 млрд, мы ожидаем неплохой урожай зерновых и неплохие цены на него. Наши металлурги могут рассчитывать на неплохие цены на свою продукцию на мировом рынке. Вместе с тем цены на наш основной энергетический импорт держатся на минимумах уже довольно длительное время. Поэтому я не вижу перспектив для девальвации гривны к доллару и ожидаю от рынка определенной стабильности», – отметил Шапран.

Справка Finance.ua:

  • Глава НБУ Яков Смолий ранее сообщал, что ситуация на валютном рынке, от которой существенно зависит стоимость потребительской корзины, является благоприятной для низкой инфляции. С начала апреля предложение валюты на межбанковском рынке превышает спрос. Объемы импорта почти по всем категориям товаров остаются меньше докризисного уровня, в то же время экспорт сокращается менее существенно. Вследствие этого гривна укрепилась.
  • По мнению инвестиционного банкира Сергея Фурсы, на валютном рынке затишье. Ситуация с долларом стабильна. После подорожания в марте-апреле курс снизился.

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По материалам Главком
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