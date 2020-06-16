Каким будет курс гривны? Член Совета НБУ оценил риски девальвации нацвалюты

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Член Совета Нацбанка Виталий Шапран считает, что перспектив для девальвации гривны к доллару пока нет.
Об этом Шапран сказал в интервью «Главкому».
По мнению члена Совета Нацбанка, валютный рынок в ближайшие месяцы ожидает определенная стабильность.
«Традиционно НБУ не дает публичных прогнозов относительно валютного рынка, но могу поделиться своими ожиданиями. У нас объем золотовалютных резервов достиг почти $30 млрд, мы ожидаем неплохой урожай зерновых и неплохие цены на него. Наши металлурги могут рассчитывать на неплохие цены на свою продукцию на мировом рынке. Вместе с тем цены на наш основной энергетический импорт держатся на минимумах уже довольно длительное время. Поэтому я не вижу перспектив для девальвации гривны к доллару и ожидаю от рынка определенной стабильности», – отметил Шапран.
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