Каким будет курс гривны? Член Совета НБУ оценил риски девальвации нацвалюты

Член Совета Нацбанка Виталий Шапран считает, что перспектив для девальвации гривны к доллару пока нет.

Об этом Шапран сказал в интервью «Главкому».

По мнению члена Совета Нацбанка, валютный рынок в ближайшие месяцы ожидает определенная стабильность.

«Традиционно НБУ не дает публичных прогнозов относительно валютного рынка, но могу поделиться своими ожиданиями. У нас объем золотовалютных резервов достиг почти $30 млрд, мы ожидаем неплохой урожай зерновых и неплохие цены на него. Наши металлурги могут рассчитывать на неплохие цены на свою продукцию на мировом рынке. Вместе с тем цены на наш основной энергетический импорт держатся на минимумах уже довольно длительное время. Поэтому я не вижу перспектив для девальвации гривны к доллару и ожидаю от рынка определенной стабильности», – отметил Шапран.

Справка Finance.ua:

Глава НБУ Яков Смолий ранее сообщал, что ситуация на валютном рынке, от которой существенно зависит стоимость потребительской корзины, является благоприятной для низкой инфляции. С начала апреля предложение валюты на межбанковском рынке превышает спрос. Объемы импорта почти по всем категориям товаров остаются меньше докризисного уровня, в то же время экспорт сокращается менее существенно. Вследствие этого гривна укрепилась.

По мнению инвестиционного банкира Сергея Фурсы, на валютном рынке затишье. Ситуация с долларом стабильна. После подорожания в марте-апреле курс снизился.

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