Банки получили 637,5 млн грн рефинансирования НБУ

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Национальный банк на тендере в пятницу предоставил банкам рефинансирование на 637,5 млн грн.
Нацбанк удовлетворил заявки пяти банков, рефинансирование было предоставлено под 6% сроком до 90 дней.
В целом НБУ уже провел шесть тендеров по рефинансированию банков на 90 дней на общую сумму свыше 9,93 млрд грн. В то же время тендер 5 июня не состоялся.
Также Нацбанк провел два тендера по рефинансированию банков сроком от года до пяти, на которых в общем предоставил банкам 4,5 млрд грн.
Нацбанк будет проводить аукционы по 90-дневному рефинансированию каждую пятницу в период с 30 апреля по 30 июня, то есть следующий состоится 26 июня.
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