0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 11 0

Банки получили 637,5 млн грн рефинансирования НБУ

Банки получили 637,5 млн грн рефинансирования НБУ

Национальный банк на тендере в пятницу предоставил банкам рефинансирование на 637,5 млн грн.

Нацбанк удовлетворил заявки пяти банков, рефинансирование было предоставлено под 6% сроком до 90 дней.

В целом НБУ уже провел шесть тендеров по рефинансированию банков на 90 дней на общую сумму свыше 9,93 млрд грн. В то же время тендер 5 июня не состоялся.

Также Нацбанк провел два тендера по рефинансированию банков сроком от года до пяти, на которых в общем предоставил банкам 4,5 млрд грн.

Нацбанк будет проводить аукционы по 90-дневному рефинансированию каждую пятницу в период с 30 апреля по 30 июня, то есть следующий состоится 26 июня.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграмм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам Финансовый клуб
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.