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Turkish Airlines возобновит полеты в Украину

Turkish Airlines возобновит полеты в Украину

Авиакомпания Turkish Airlines с 1 июля планирует возобновить полеты в Украину.

Об этом говорится на сайте Avianews.

Как будут летать. Turkish Airlines намерена летать из Стамбула в Киев 10 раз в неделю, в Одессу – семь раз в неделю и во Львов – пять раз в неделю.

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Полеты в Харьков, Херсон и Запорожье пока не планируются.

С 1 июля туристы с Украины смогут летать в Турцию без самоизоляции и тестирования, а только с соблюдением необходимых требований безопасности.

Справка Finance.ua:

  • Ryanair и Swiss сегодня возобновили регулярные полеты в Киев после 3-месячного перерыва, выполнив рейсы в аэропорт Борисполь.

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По материалам Finance.UA
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