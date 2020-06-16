Turkish Airlines возобновит полеты в Украину

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Авиакомпания Turkish Airlines с 1 июля планирует возобновить полеты в Украину.
Об этом говорится на сайте Avianews.
Как будут летать. Turkish Airlines намерена летать из Стамбула в Киев 10 раз в неделю, в Одессу – семь раз в неделю и во Львов – пять раз в неделю.
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Полеты в Харьков, Херсон и Запорожье пока не планируются.
С 1 июля туристы с Украины смогут летать в Турцию без самоизоляции и тестирования, а только с соблюдением необходимых требований безопасности.
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