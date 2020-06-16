США назвали правила въезда в страну для украинцев

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Посольство США в Украине разъяснило, какие правила должны соблюдать украинцы, чтобы им разрешили въезд в Штаты.
Объяснение было опубликовано в Twitter.
Попасть в США смогут украинцы, которые имеют действительную визу и которые находились в течение 14 дней в Украине или другой разрешенной стране. В частности, украинцы не смогут попасть в США транзитным рейсом через страны Шенгенской зоны, Великобританию, Ирландию, Китай, Иран, Бразилию и еще ряд стран, на которые распространяются связанные с COVID-19 ограничения.
“Действие этих правил не распространяется на граждан США или законных постоянных жителей США (обладателей “зеленой карты”), желающих уехать домой из Украины”, – добавили в посольстве.
В связи с пандемией США ввели ограничения на въезд иностранцев, которые в течение двух недель находились в странах со значительным распространением COVID-19. В этот список вошли страны ЕС.
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