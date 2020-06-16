Новые часы Bugatti стоят 580 000 долларов (фото, видео)

Швейцарская компания Jacob & Co в честь суперкара Bugatti Chiron разработала уникальные часы «Twin Turbo Furious 300+», цена которого составляет 580 000 долларов.

Twin Turbo Furious 300+ излучает “исключительную производительность, настоящую роскошь, непревзойденную красоту и исключительное мастерство”.

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Роскошные часы оснащены корпусом из кованого карбона и черного алмазоподобного карбона и титана, который разработан так, чтобы отражать обнаженный кузов из углеродного волокна на рекордном гиперкаре. Часы также имеют оранжевые линии, белые надписи и полупрозрачную крышку, которая дает представление о механизмах, скрытых под ними.



Фото: znaj.ua

Говоря о последнем, Бугатти говорит, что часы оснащены двумя ускоренными турбийонами с тремя осями, которые “работают вместе, чтобы компенсировать влияние гравитации на точность движения”.

По словам президента Bugatti Стефана Винкельмана, “в Jacob & Co. мы нашли партнера, который понимает, как мы видим эксклюзивность и как каждый объект, носящий имя Bugatti, должен сочетать в себе чрезвычайную мощь и самые сложные технологии с чистой роскошью и безошибочностью. Bugatti – эстетика и элегантность”.

Будет выпущено только три модели Twin Turbo Furious 300+, что делает его еще более редким, чем Chiron Super Sport 300+, который ограничен 30 экземплярами.