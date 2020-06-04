Компания Bentley выпустила часы (фото)

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Британская автомобилестроительная компания Bentley и швейцарская марка Breitling выпустили новую модель наручных часов Chronomat. Таким образом они отметили 17-летнее сотрудничество, пишет Bentley Motors.
Впервые модель Breitling Chronomat появилась в 1984 году.
“Chronomat 1984 года занимает очень важное место в нашей современной истории. Это были часы, которые смело провозгласили, что Breitling верен своим корням. Когда большая часть промышленности сосредоточила свои усилия и энергию на кварцевых часах, Chronomat напомнил миру, что Breitling, по сути, изобрел современный механический хронограф. Коллекция Chronomat – это дань уважения удивительным часам, которые больше, чем любые другие, возвращают нас к нашему наследию”, – рассказал генеральный директор Breitling Жорж Керн.
Фото: bentleymotors.com
Нынешние швейцарские часовщики выпустили обновленную модель, которая, по их мнению, является универсальными спортивными часами, с которым можно сходить на пляж и пройтись по красной дорожке.
Фото: bentleymotors.com
Диаметр корпуса – 42 миллиметра выполнен из нержавеющей стали. Модель имеет браслет из нержавеющей стали и застежку-бабочку. На задней крышке из сапфирового стекла есть гравировка Bentley.
Chronomat можно купить за 8,1 тыс. долларов.
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