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Компания Bentley выпустила часы (фото)

Компания Bentley выпустила часы (фото)

Британская автомобилестроительная компания Bentley и швейцарская марка Breitling выпустили новую модель наручных часов Chronomat. Таким образом они отметили 17-летнее сотрудничество, пишет Bentley Motors.

Впервые модель Breitling Chronomat появилась в 1984 году.

“Chronomat 1984 года занимает очень важное место в нашей современной истории. Это были часы, которые смело провозгласили, что Breitling верен своим корням. Когда большая часть промышленности сосредоточила свои усилия и энергию на кварцевых часах, Chronomat напомнил миру, что Breitling, по сути, изобрел современный механический хронограф. Коллекция Chronomat – это дань уважения удивительным часам, которые больше, чем любые другие, возвращают нас к нашему наследию”, – рассказал генеральный директор Breitling Жорж Керн.


Фото: bentleymotors.com

Нынешние швейцарские часовщики выпустили обновленную модель, которая, по их мнению, является универсальными спортивными часами, с которым можно сходить на пляж и пройтись по красной дорожке.


Фото: bentleymotors.com

Диаметр корпуса – 42 миллиметра выполнен из нержавеющей стали. Модель имеет браслет из нержавеющей стали и застежку-бабочку. На задней крышке из сапфирового стекла есть гравировка Bentley.

Chronomat можно купить за 8,1 тыс. долларов.

По материалам Корреспондент.net
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