Mini будет выпускать среднеразмерные кроссоверы

Mini, британский автопроизводитель, специализирующийся на создании компактных городских автомобилей, планирует разработать и выпустить на рынок среднеразмерный кроссовер. Это будет самая большая модель в линейке этого автопроизводителя.

По данным AutoCar, среднеразмерный кроссовер Mini будет называться Traveller. По размерам его можно сравнить с BMW X3. Тем не менее, несмотря на увеличение размеров, эта модель сохранит все традиционные черты Mini.

Читайте также: Сколько украинцы потратили на новые авто в мае

Пока больше об этой новинке ничего не известно. По слухам, она может получить электрическую силовую установку.

Кстати, сейчас Mini также разрабатывает еще один новый кроссовер. Работы ведутся вместе с китайской компанией Great Wall Motors. Он будет оснащаться электромотором.

В последние годы Mini переживает не лучшие времена. Продажи этой компании снижаются. Однако BMW, которой принадлежит Mini, считает, что у него есть потенциал для роста. Особенно в Китае и США.