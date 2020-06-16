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Mini будет выпускать среднеразмерные кроссоверы

Mini будет выпускать среднеразмерные кроссоверы

Mini, британский автопроизводитель, специализирующийся на создании компактных городских автомобилей, планирует разработать и выпустить на рынок среднеразмерный кроссовер. Это будет самая большая модель в линейке этого автопроизводителя.

По данным AutoCar, среднеразмерный кроссовер Mini будет называться Traveller. По размерам его можно сравнить с BMW X3. Тем не менее, несмотря на увеличение размеров, эта модель сохранит все традиционные черты Mini.

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Пока больше об этой новинке ничего не известно. По слухам, она может получить электрическую силовую установку.

Кстати, сейчас Mini также разрабатывает еще один новый кроссовер. Работы ведутся вместе с китайской компанией Great Wall Motors. Он будет оснащаться электромотором.

В последние годы Mini переживает не лучшие времена. Продажи этой компании снижаются. Однако BMW, которой принадлежит Mini, считает, что у него есть потенциал для роста. Особенно в Китае и США.

По материалам autonews.ua
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