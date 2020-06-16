Декрет для пап: в ВР зарегистрировали законопроект

В Верховной Раде Украины разработали законопроект, который позволит уравнять права мужчин и женщин на декретный отпуск.

Об этом сообщила заместитель председателя фракции “Слуга народа” Евгения Кравчук на своей странице в Facebook, ссылаясь на законопроект № 3695.

“В нашем обществе царит стереотип, что дети – не мужское дело. К сожалению, он долгое время был закреплен юридически. Например, в 2017 году Верховный суд Украины признал законными действия одной из компаний, которая не пустила мужа “в декрет” и уволила его за прогулы. Эту ситуацию нужно исправлять”, – написала Кравчук.

Документ предлагает ввести понятие “родительский отпуск”.

Виды отпуска:

при рождении ребенка – единовременный оплачиваемый, продолжительностью до 14 календарных дней без учета праздничных и выходных;

по уходу за ребенком до достижения им 3-летнего возраста с выплатой за эти периоды пособия согласно законодательству;

если ребенок требует домашнего ухода, матери или отцу ребенка в обязательном порядке предоставляется отпуск без сохранения заработной платы; продолжительность такого отпуска определяется в медицинском заключении.

Примеры в других странах. Продолжительность колеблется от 1 дня в Италии до 64 в Словении. Такое право на родительский отпуск уже предусмотрено в 22 из 28 стран ЕС.

“По статистике, более 40% европейских пап пользуются этой возможностью. Надеюсь, мы присоединимся к европейской практике в ближайшее время”, – добавила Кравчук.

Справка Finance.ua:

Оформить пособие при рождении ребенка онлайн. Необходимо для заявления: свидетельство о рождении ребенка; паспорта обоих родителей; ИНН обоих родителей (при наличии); номер банковского счета в формате IBAN (если хотите получать выплаты на карту).

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