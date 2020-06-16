Декрет для пап: в ВР зарегистрировали законопроект

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В Верховной Раде Украины разработали законопроект, который позволит уравнять права мужчин и женщин на декретный отпуск.
Об этом сообщила заместитель председателя фракции “Слуга народа” Евгения Кравчук на своей странице в Facebook, ссылаясь на законопроект № 3695.
“В нашем обществе царит стереотип, что дети – не мужское дело. К сожалению, он долгое время был закреплен юридически. Например, в 2017 году Верховный суд Украины признал законными действия одной из компаний, которая не пустила мужа “в декрет” и уволила его за прогулы. Эту ситуацию нужно исправлять”, – написала Кравчук.
Документ предлагает ввести понятие “родительский отпуск”.
Виды отпуска:
Примеры в других странах. Продолжительность колеблется от 1 дня в Италии до 64 в Словении. Такое право на родительский отпуск уже предусмотрено в 22 из 28 стран ЕС.
“По статистике, более 40% европейских пап пользуются этой возможностью. Надеюсь, мы присоединимся к европейской практике в ближайшее время”, – добавила Кравчук.
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