Госбюджет Украины выиграет до 4 миллиардов гривен в год от введения пошлин на нефтепродукты из РФ – эксперт

Государственный бюджет Украины выиграет до четырех миллиардов гривен в год от введения пошлин на российское дизельное топливо и сжиженный газ. Такое мнение высказал исполняющий обязанности председателя Правления ПАО “Укрнафта” Олег Гез.

“Госбюджет Украины только выиграет от введения пошлины. Дополнительные доходы могут составить от 2,7 до 4 миллиардов гривен в год, в зависимости от динамики цен и объема импорта.

Представители импортеров российского топлива говорят, что украинский рынок является премиальным для российских нефтяников. Понятно, что российские компании заинтересованы сохранить статус кво и зарабатывать сверхприбыли на украинском рынке. Но украинское правительство должно действовать в интересах Украины и ее граждан, и премиальные заработки российских нефтяников направить в украинский бюджет”, – пояснил Олег Гез.

По его мнению, подпитывать своими руками подобную зависимость от РФ по меньшей мере опрометчиво. “Импортная пошлина – это действенный инструмент диверсификации, который позволяет двигаться к этой цели без потрясений для экономики и потребителей. Пока что Украина имеет время и возможность уменьшить зависимость от российских нефтепродуктов контролируемо и на собственных условиях. Если Россия применит свое нефтяное оружие, времени и пространства для маневра у нас уже не будет”, – отметил эксперт.