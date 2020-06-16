Фискалы предупредили о новом виде мошенничества

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Иностранные граждане жалуются, что получают письма, якобы отправленные Государственной фискальной службой, с требованием уплатить задолженность по налогу на выигрыш в лотерею. Об этом сегодня, 19 июня, написала пресс-служба ведомства в Facebook.
“Новое мошенничество: иностранцам присылают “фейковые” требования уплатить налог с выигрыша в лотерею”, – предупредили фискалы.
В ГФС подчеркнули, что не отправляют налоговые уведомления-решения и требования на электронные почтовые ящики физических лиц, в том числе граждан других государств.
В начале мая Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку предупредила инвесторов о рисках при вложениях в проект B2B Jewelry. Компания предлагает ювелирные изделия и подарочные сертификаты, по которым начисляются сверхвысокие проценты прибыли. При этом на сертификате отсутствуют какие-либо реквизиты выдавшего его лица, в чем регулятор усмотрел грубые нарушения закона.
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