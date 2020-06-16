Киевским пляжам разрешили работать

В Киеве после выводов Госпродпотребслужбы разрешили открыть пляжи для купания. Об этом городской голова Киева Виталий Кличко сообщил во время брифинга в пятницу, 19 июня.

«Городские пляжи открыли для купания. В этом году паспорта готовности получили 12 пляжей и 20 зон отдыха без купания. Какие именно — можно ознакомиться на сайте коммунального предприятия “Плесо”. Госпродпотребслужба провела лабораторные исследования воды. Проверили и качество питьевой воды в фонтанчиках на пляжах», — сказал Виталий Кличко.

Отметим, что сейчас на сайте КП «Плесо» информации о пляже, которым разрешили работать, пока нет. В пресс-службе КГГА hromadske сообщили, что она появится в ближайшее время.

Он добавил, что открытие пляжей — это очередной тест на сознательность для киевлян: «Коронавирус никуда не делся. И на пляжах тоже надо придерживаться элементарных правил безопасности — социальная дистанция, санитайзеры».