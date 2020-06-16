Apple запатентовала смарт-браслет с электронной составляющей в ремешке

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Компания Apple зарегистрировала в Бюро патентов и товарных знаков США новый патент, описывающий носимое электронное устройство.
В патенте описан девайс, часть электроники которого перенесена из корпуса в ремешок. В ремешке может оказаться датчик ЭКГ.
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В этом же документе описано устройство, основная функциональность которого сосредоточена в ремешке, а сами часы, если подразумевать под этим корпус с экраном, будут отсутствовать. Видимо, речь идет о смарт-браслете, предназначенном для отслеживания физической активности.
Схема: iLenta
В ремешок могут быть встроены не только датчики, но также светодиодные индикаторы или миниатюрный дисплей. Предполагается, что электронные компоненты устройства будут смонтированы на гибкой печатной плате, которая будет соединена с контактами разъемов.
Указанную патентную заявку купертиновская компания подала в четвертом квартале прошлого года.
Схема: iLenta
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