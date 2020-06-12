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Apple впервые предложила набор для самостоятельного обновления SSD в Mac Pro

Apple впервые предложила набор для самостоятельного обновления SSD в Mac Pro

Компания Apple подготовила набор для модернизации твердотельного накопителя Mac Pro, который позволит увеличить ёмкость доступного хранилища в компьютере. Набор предназначен для тех пользователей, которые изначально выбрали конфигурацию с небольшой ёмкостью накопителя, и теперь столкнулись с проблемой нехватки места. Он позволит заменить существующий SSD в системе и будет включать накопители ёмкостью до 8 ТБ.

Ранее владельцы Mac Pro могли расширить доступное хранилище, приобретая сторонние компоненты. Однако в таком случае они могли лишь установить ещё один накопитель в слот PCIe, а не заменять SSD напрямую. Это первый раз, когда Apple предложила официальный комплект для обновления SSD системы. При этом комплект от Apple предназначен для самостоятельной установки самим клиентом – без посещения сервисного центра. Инструкции по модернизации накопителя будут доступны на сайте компании.

Кроме того, Apple подготовила незначительное обновление для 16-дюймового ноутбука MacBook Pro. Теперь конфигурация может включать новую более производительную видеокарту AMD Radeon Pro 5600M, модернизация до неё обойдётся в $700 или $800, в зависимости от изначально выбранной версии ноутбука. Ранее топовой видеокартой для модернизации служила модель AMD Radeon Pro 5500M. Обе видеокарты содержат по 8 ГБ памяти, но если в AMD Radeon Pro 5500M использовалась видео память GDDR6, то в случае AMD Radeon Pro 5600M уже применяется память HBM2. Apple утверждает, что новая видеокарта обеспечит прирост производительности до 75%.

По материалам ITC.ua
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