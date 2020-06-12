Apple впервые предложила набор для самостоятельного обновления SSD в Mac Pro

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Компания Apple подготовила набор для модернизации твердотельного накопителя Mac Pro, который позволит увеличить ёмкость доступного хранилища в компьютере. Набор предназначен для тех пользователей, которые изначально выбрали конфигурацию с небольшой ёмкостью накопителя, и теперь столкнулись с проблемой нехватки места. Он позволит заменить существующий SSD в системе и будет включать накопители ёмкостью до 8 ТБ.
Ранее владельцы Mac Pro могли расширить доступное хранилище, приобретая сторонние компоненты. Однако в таком случае они могли лишь установить ещё один накопитель в слот PCIe, а не заменять SSD напрямую. Это первый раз, когда Apple предложила официальный комплект для обновления SSD системы. При этом комплект от Apple предназначен для самостоятельной установки самим клиентом – без посещения сервисного центра. Инструкции по модернизации накопителя будут доступны на сайте компании.
Кроме того, Apple подготовила незначительное обновление для 16-дюймового ноутбука MacBook Pro. Теперь конфигурация может включать новую более производительную видеокарту AMD Radeon Pro 5600M, модернизация до неё обойдётся в $700 или $800, в зависимости от изначально выбранной версии ноутбука. Ранее топовой видеокартой для модернизации служила модель AMD Radeon Pro 5500M. Обе видеокарты содержат по 8 ГБ памяти, но если в AMD Radeon Pro 5500M использовалась видео память GDDR6, то в случае AMD Radeon Pro 5600M уже применяется память HBM2. Apple утверждает, что новая видеокарта обеспечит прирост производительности до 75%.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В правительстве планируют усилить ответственность за несоблюдение масочного режима в помещенияхВчера, 15:39 - 709 15
Киевляне почти не пользуются ночным тарифом на электроэнергию - исследованиеВчера, 08:37 - 3086 15
В правительстве планируют развивать рынок трудаВчера, 17:00 - 544 5
Что делать, если банк без предупреждения повышает тариф за пользование картойВчера, 09:00 - 2644 5
Министр экономики об инфляции: ситуация катастрофическаяВчера, 19:00 - 1148 3
Киевляне почти не пользуются ночным тарифом на электроэнергию - исследованиеВчера, 08:37 - 3086 15
Пенсионная реформа может привести к потере от 50 до 100 млрд грн уже заработанных льготных пенсий - мнениеВчера, 14:30 - 2715
Что делать, если банк без предупреждения повышает тариф за пользование картойВчера, 09:00 - 2644 5
НБУ отзывает миллиардные иски к компаниям Коломойского по рефинансу ПриватбанкаВчера, 11:15 - 1955 2
Укртелеком продает вышки мобильной связиВчера, 12:15 - 1458
Представлен необычный электроскутер, напоминающий ноутбук с колёсиками (видео)Вчера, 15:35 - 215
С 15 июня по заданию Президента было увеличено количество пригородных поездов на КиевщинеВчера, 15:16 - 104 1
В Украине запустили производство новой модели автомобиля (фото)Позавчера, 16:35 - 5452
Sony представила официальный дизайн новой Playstation 5 (фото, видео)12.06.2020, 12:10 - 519
Ученые насчитали шесть разновидностей коронавируса09.06.2020, 16:10 - 2297 2