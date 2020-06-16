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Коболев: сейчас идеальное время для открытия рынка газа

Коболев: сейчас идеальное время для открытия рынка газа

На сегодня во время низкого потребления газа и низких цен настало идеальное время для открытия рынка.

Об этом заявил председатель правления Нафтогаза Андрей Коболев.

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“С точки зрения катаклизма для рынка газа, то есть ценовых параметров, падения потребления — это еще нам надо будет пережить. Это будет трудно, но к этому мы также готовимся… Вы упомянули открытие рынка газа, как это ни странно выглядит, на мой взгляд, в это время низкого потребления и низких цен сейчас настало идеальное время для открытия рынка”, — сказал глава Нафтогаза.

Говоря про свои главные цели на ближайшие 4 года, первой он назвал максимизацию чистых трансферов в бюджет Украины.

“Если говорить о рынке природного газа, то Нафтогаз теряет деньги на том, что между нами и населением есть частные посредники. И есть такая гипотеза, что главной целью Нафтогаза во внедрении полноценного рынка является повышение цены. Это не так, цена уже сейчас не регулируется постановлением о ПСО, а регулируется формулой, которая не зависит ни от решений правительства, ни от Нафтогаза, а зависит от того, как формируется цена на европейском рынке газа”, — сказал Коболев.

Напомним, 16 июня Верховная Рада приняла за основу проект закона “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно введения на рынке природного газа учета и расчетов по объему газа в единицах энергии”.

По материалам УНН
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