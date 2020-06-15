Депутаты поддержали изменения в процедуре банкротства на время карантина

Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект №3322, предусматривающий на период действия карантина и в течение 90 дней после его отмены установить запрет на открытие производства по делам о банкротстве должников-юрлиц по заявкам кредиторов.

Соответствующее решение поддержали 307 народных депутатов Украины.

Цель законопроекта:

создание действенного механизма на период действия карантина для избежания проблем, возникающих во время процедуры банкротства.

Что предусматривает проект закона:

на период действия карантина и в течение 90 дней со дня его отмены не открывать производство по делам о банкротстве должников – юридических лиц по заявлению кредиторов по требованиям к должнику, возникшие с 01 февраля 2020 года;

продлевается срок, в который должник обязан обратиться в хозяйственный суд с заявлением о возбуждении производства по делу в случае, если удовлетворение требований одного или нескольких кредиторов приведет к невозможности исполнения денежных обязательств должника в полном объеме перед другими кредиторами;

приостановка начисления процентов на обязательства должника перед кредиторами, которые реструктуризированы планом санации или реструктуризации долгов должника. Штрафные санкции за невыполнение должником таких обязательств не начисляются;

комитет кредиторов сможет проводить собрание в режиме онлайн или путем опроса, а арбитражных управляющих освободят от ответственности, если они не могли выполнять свои обязанности из-за карантина.

Справка Finance.ua:

14 мая ВР приняла в первом чтении законопроект №3322 “О внесении изменений в Кодекс Украины о процедурах банкротства (относительно недопущения злоупотреблений в сфере банкротства на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни ( COVID -19)”.

Министерство юстиции показало самые распространенные стереотипные мнения относительно процедур банкротства.

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