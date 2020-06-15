Депутаты поддержали изменения в процедуре банкротства на время карантина

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Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект №3322, предусматривающий на период действия карантина и в течение 90 дней после его отмены установить запрет на открытие производства по делам о банкротстве должников-юрлиц по заявкам кредиторов.
Соответствующее решение поддержали 307 народных депутатов Украины.
Цель законопроекта:
Что предусматривает проект закона:
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