Президент пообещал медикам повышение зарплат

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Президент Владимир Зеленский заявил, что зарплаты врачей второго звена в Украине находятся на недопустимо низком уровне.
Об этом передает пресс-служба ОП в среду, 17 июня.
Зеленский обсудил возможность повышения зарплат врачам, медсестрам и санитарам, которые работают в учреждениях вторичного звена, с 1 сентября, пока не будет отработана новая система начисления зарплат в рамках медицинской реформы с 2021 года.
“Медицинская реформа не сработала для врачей второго звена. Их зарплаты мизерные. Пока не заработает новая система начисления зарплат в 2021 году, мы введем промежуточное решение, и зарплаты наших медиков, не побоюсь сказать – наших героев сегодня – возрастут уже с сентября. Из цифр, предоставленных правительством, я вижу, что мы можем существенно повысить зарплаты”, – сказал Зеленский.
На повышение зарплат готовы выделять более 2 млрд грн ежемесячно:
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