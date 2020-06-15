Президент пообещал медикам повышение зарплат

Президент Владимир Зеленский заявил, что зарплаты врачей второго звена в Украине находятся на недопустимо низком уровне.

Об этом передает пресс-служба ОП в среду, 17 июня.

Зеленский обсудил возможность повышения зарплат врачам, медсестрам и санитарам, которые работают в учреждениях вторичного звена, с 1 сентября, пока не будет отработана новая система начисления зарплат в рамках медицинской реформы с 2021 года.

“Медицинская реформа не сработала для врачей второго звена. Их зарплаты мизерные. Пока не заработает новая система начисления зарплат в 2021 году, мы введем промежуточное решение, и зарплаты наших медиков, не побоюсь сказать – наших героев сегодня – возрастут уже с сентября. Из цифр, предоставленных правительством, я вижу, что мы можем существенно повысить зарплаты”, – сказал Зеленский.

На повышение зарплат готовы выделять более 2 млрд грн ежемесячно:

обеспечить повышение выплат врачам второго звена до 70% от их тарифной ставки,