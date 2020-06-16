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Где в мире самый дорогой и дешевый интернет (инфографика)

Где в мире самый дорогой и дешевый интернет (инфографика)

Украина со средней стоимостью за гигабайт мобильного интернета $0,46 занимает пятое место в мире по дешевизне интернета.

Об этом свидетельствует исследование британского ресурса о телекоммуникациях cable.co.uk.

Cогласно исследованию, страны с самым дешевым мобильным интернетом:

  • Индия – $0,09 за гигабайт;
  • Израиль – $0,11;
  • Киргизия – $0,21;
  • Италия – $0,43.

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Самый дорогой мобильный интернет:

  • на острове Святой Елены (Великобритания) – $52,2;
  • на Фолклендских островах – $40,41;
  • в Республике Науру – $30,47;
  • на Бермудских островах – $28,75;
  • в Республике Сан-Томе и Принсипи – $28,26.

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Справка Finance.ua:

  • Согласно данным ООН, в условиях мировой пандемии из-за коронавируса – утроился интернет-трафик.
  • В мире до сих пор 3,6 млрд человек не имеют доступа к интернету.

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По материалам Finance.UA
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