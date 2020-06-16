Где в мире самый дорогой и дешевый интернет (инфографика)

Украина со средней стоимостью за гигабайт мобильного интернета $0,46 занимает пятое место в мире по дешевизне интернета.

Об этом свидетельствует исследование британского ресурса о телекоммуникациях cable.co.uk.

Cогласно исследованию, страны с самым дешевым мобильным интернетом:

Индия – $0,09 за гигабайт;

Израиль – $0,11;

Киргизия – $0,21;

Италия – $0,43.

Самый дорогой мобильный интернет:

на острове Святой Елены (Великобритания) – $52,2;

на Фолклендских островах – $40,41;

в Республике Науру – $30,47;

на Бермудских островах – $28,75;

в Республике Сан-Томе и Принсипи – $28,26.

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Справка Finance.ua:

Согласно данным ООН , в условиях мировой пандемии из-за коронавируса – утроился интернет-трафик.

В мире до сих пор 3,6 млрд человек не имеют доступа к интернету.

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