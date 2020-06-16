Где в мире самый дорогой и дешевый интернет (инфографика)

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Украина со средней стоимостью за гигабайт мобильного интернета $0,46 занимает пятое место в мире по дешевизне интернета.
Об этом свидетельствует исследование британского ресурса о телекоммуникациях cable.co.uk.
Cогласно исследованию, страны с самым дешевым мобильным интернетом:
Самый дорогой мобильный интернет:
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