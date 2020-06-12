Минцифры проверяет мобильный интернет в столице и просит украинцев помочь

Министерство цифровой трансформации проверяет места в Киеве, где мобильный интернет разных операторов работает нестабильно или не работает вовсе. Для этого просят украинцев поделиться такой информацией.

Об этом в Facebook написал глава ведомства Михаил Федоров.

«…Каждый день, как и все киевляне, уезжая на работу или гуляя по городу, я сталкиваюсь с тем, что даже в столице есть места, где мобильный интернет всегда работает нестабильно или не работает вовсе. Хотим исправить эту ситуацию, и нам нужна ваша помощь», — написал он.

Федоров уточнил, что эксперимент с мобильным интернетом начинают с Киева. Жителей столицы он просит под его постом в Facebook оставить информацию о местах, где они постоянно сталкиваются с отсутствием сети.

«Прошу обязательно указывать своего оператора и максимально подробно описывать проблемное место, например, улицу и номер дома или расстояние до определенного объекта», — отметил министр, добавив, что будет решать выявленные проблемы совместно с мобильными операторами.

Напомним, в мае 2020 года к сетям 4G присоединили 1 188 населенных пунктов Украины. Из них 723 получили 4G впервые, а в других появилась альтернатива в выборе услуг 4G от разных операторов.