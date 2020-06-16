Новые штрафы и лишение прав: Что ждет водителей в июле

Уже с 1 июля в Украине начнут действовать более жесткие наказания за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии. Нарушителей ждет уголовная ответственность, а также увеличенные штрафы.

Об этом напоминает телеканал «КРОКУС».

Новы размеры штрафов:

за вождение в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения предусмотрен штраф от 17 тыс. грн до 34 тыс. грн. А также лишение прав до 3 лет;

если действия совершаются повторно, то штраф – 51 тыс. грн. А также лишение прав от 2 до 3 лет;

за ДТП в пьяном виде с пострадавшими сейчас предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 3400-8500 гривен с лишением права управления транспортными средствами до трех лет или без такового. С 1 июля штраф будет увеличен до 51 000 — 85 000 гривен. Кроме этого, водителей-нарушителей ждет лишение права управлять транспортными средствами до трех лет без альтернативы.

Уголовная ответственность вводится за:

управление транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции;

передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии такого опьянения или под воздействием таких лекарственных препаратов;

отказ водителя от прохождения медицинского осмотра на состояние опьянения или относительно употребления таких лекарственных препаратов;

употребление водителем транспортного средства после дорожно-транспортного происшествия при его участии алкоголя, наркотиков, а также лекарственных препаратов, изготовленных на их основе.

Справка Finance.ua:

Принятый Верховной Радой закон о применении уголовной ответственности за вождение в нетрезвом виде должен был вступить в силу с 1 января 2020 года, однако 3 декабря 2019 года Рада приняла новый Закон №321-IX, который отсрочит вступление в силу нормы на 6 месяцев.

За сокрытие номерного знака автомобиля для препятствия автоматической фиксации нарушений скорости может быть изъято транспортное средство.

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