Новые штрафы и лишение прав: Что ждет водителей в июле

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Уже с 1 июля в Украине начнут действовать более жесткие наказания за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии. Нарушителей ждет уголовная ответственность, а также увеличенные штрафы.
Об этом напоминает телеканал «КРОКУС».
Новы размеры штрафов:
Уголовная ответственность вводится за:
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