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Запланированные авиарейсы в Польшу из Киева отменили

Запланированные авиарейсы в Польшу из Киева отменили

Запланированные авиарейсы из Киева в Польшу 17 июня были отменены после того, как страна восстановила международное авиасообщение только со странами ЕС и Европейской ассоциации свободной торговли.

Польша разрешила международные авиарейсы из аэропортов, расположенных на территории государств-членов Евросоюза и Европейской ассоциации свободной торговли – за исключением Великобритании, Швеции и Португалии. Предварительно известно, что ограничения будут действовать как минимум до 30 июня.

Международный аэропорт «Киев» отменил все регулярные международные пассажирские рейсы до 3:00 17 июня из-за продления карантина в столице.

По материалам Економічна Правда
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