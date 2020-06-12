В правительстве планируют развивать рынок труда

Кабмин постановлением от 12.06.2020 г. №471 утвердил новую (доработанную) Программу деятельности Кабинета Министров Украины.

Отдельное внимание в Программе уделено развитию рынка труда.

Что планируют сделать:

1. Осовременивание трудового законодательства и формирование новой современной системы трудовых отношений.

2. Совершенствование государственного регулирования в сфере занятости населения для гибкого влияния на рынок труда, повышение уровня трудоустройства безработных, их мобильности на рынке труда.

3. Разработка государственных политик и инструментов для привлечения к активной экономической жизни страны граждан Украины, вернувшихся после длительного пребывания за границей, и для удержания их от повторной эмиграции.

4. Расширение инструментария и мер стимулирования занятости с акцентом на новейшие информационные технологии, изменение подходов в работе с субъектами рынка труда.

5. Принятие мер по преодолению незадекларированного труда.

6. Внедрение международных стандартов и обеспечение выполнения международных обязательств в сфере занятости населения и трудовой миграции.

7. Усиление безопасности жизни и здоровья работников, внедрение принципов анализа рисков и инвестирование в безопасность труда.

8. Обеспечение роста уровня трудовых доходов населения и государственных гарантий в сфере оплаты труда.

9. Перезагрузка системы социального диалога между работником, работодателем и государством.

10. Обеспечение эффективной реализации трудовых прав работников, в частности на достойную и своевременную оплату труда.

Какие результаты ожидают получить:

повышение уровня занятости населения в возрасте 15-70 лет;

уменьшение уровня безработицы;

обеспечение роста реальной заработной платы.

Справка Finance.ua:

Количество безработных в Украине выросло на 154,97 тысячи человек в период с 12 марта по 15 июня текущего года.

По состоянию на 15 июня в центры занятости поступило 34 тыс. пакетов документов от предпринимателей и компаний на оформление помощи по частичной безработице, из них 16 тыс. – от ФЛП без наемных работников.

Аналитики портала robota.ua собрали актуальные отрасли, профессии и самые высокие средние зарплаты в этих отраслях в период карантина в Украине.

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