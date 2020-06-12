В правительстве планируют развивать рынок труда

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Кабмин постановлением от 12.06.2020 г. №471 утвердил новую (доработанную) Программу деятельности Кабинета Министров Украины.
Отдельное внимание в Программе уделено развитию рынка труда.
Что планируют сделать:
1. Осовременивание трудового законодательства и формирование новой современной системы трудовых отношений.
2. Совершенствование государственного регулирования в сфере занятости населения для гибкого влияния на рынок труда, повышение уровня трудоустройства безработных, их мобильности на рынке труда.
3. Разработка государственных политик и инструментов для привлечения к активной экономической жизни страны граждан Украины, вернувшихся после длительного пребывания за границей, и для удержания их от повторной эмиграции.
4. Расширение инструментария и мер стимулирования занятости с акцентом на новейшие информационные технологии, изменение подходов в работе с субъектами рынка труда.
5. Принятие мер по преодолению незадекларированного труда.
6. Внедрение международных стандартов и обеспечение выполнения международных обязательств в сфере занятости населения и трудовой миграции.
7. Усиление безопасности жизни и здоровья работников, внедрение принципов анализа рисков и инвестирование в безопасность труда.
8. Обеспечение роста уровня трудовых доходов населения и государственных гарантий в сфере оплаты труда.
9. Перезагрузка системы социального диалога между работником, работодателем и государством.
10. Обеспечение эффективной реализации трудовых прав работников, в частности на достойную и своевременную оплату труда.
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