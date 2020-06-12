Украина получит $200 млн на земельную реформу

Украина начала реализацию программы «Ускорения частных инвестиций в сельское хозяйство», согласно которому Международный банк реконструкции и развития предоставляет $200 млн займа.

«20 мая, после осуществления Украиной внутригосударственных процедур, соглашение о займе вступило в силу», – сообщает Министерство финансов.

Реализация программы позволит смягчить отдельные ограничения на пути к росту участия частного сектора, в частности малых и средних предприятий (МСП), в сельскохозяйственном рынке факторов производства и рынке товаров Украины.

В Минфине отмечают, что программой запланировано создание Государственного аграрного реестра и открытый доступ к нему широкой общественности.

Также будет проведена инвентаризация земель государственной собственности и внесены сведения о них в Государственный земельный кадастр.

Запланировано проведение спутникового картографирования территории Украины и создание автоматизированной системы оповещения по изменениям в Государственном земельном кадастре.

Кроме того, будет усилена система государственного контроля на государственной границе Украины с учетом требований ЕС и лучших мировых практик.

Соглашение о займе было заключено с МБРР 27 августа 2019 года. Проект будет реализовываться Минэкономики, Минрегионом, Минюстом, Госгеокадастром, Госпотребслужбой, согласно Стратегии содействия привлечению частных инвестиций в сельское хозяйство на период до 2023 года, одобренной распоряжением правительства №595 от 5 июля 2019 г.