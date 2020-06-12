Украина получит $200 млн на земельную реформу

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Украина начала реализацию программы «Ускорения частных инвестиций в сельское хозяйство», согласно которому Международный банк реконструкции и развития предоставляет $200 млн займа.
«20 мая, после осуществления Украиной внутригосударственных процедур, соглашение о займе вступило в силу», – сообщает Министерство финансов.
Реализация программы позволит смягчить отдельные ограничения на пути к росту участия частного сектора, в частности малых и средних предприятий (МСП), в сельскохозяйственном рынке факторов производства и рынке товаров Украины.
В Минфине отмечают, что программой запланировано создание Государственного аграрного реестра и открытый доступ к нему широкой общественности.
Также будет проведена инвентаризация земель государственной собственности и внесены сведения о них в Государственный земельный кадастр.
Запланировано проведение спутникового картографирования территории Украины и создание автоматизированной системы оповещения по изменениям в Государственном земельном кадастре.
Кроме того, будет усилена система государственного контроля на государственной границе Украины с учетом требований ЕС и лучших мировых практик.
Соглашение о займе было заключено с МБРР 27 августа 2019 года. Проект будет реализовываться Минэкономики, Минрегионом, Минюстом, Госгеокадастром, Госпотребслужбой, согласно Стратегии содействия привлечению частных инвестиций в сельское хозяйство на период до 2023 года, одобренной распоряжением правительства №595 от 5 июля 2019 г.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
"Газпром" начал демонтаж российских труб, по которым газ идет в Украину — глава ОГТСУВчера, 19:00 - 4643 11
Киевляне почти не пользуются ночным тарифом на электроэнергию - исследование7 ч. назад - 1973 8
У Зеленского рассказали, как побороть коррупцию в бизнесеВчера, 15:30 - 1529 8
Что делать, если банк без предупреждения повышает тариф за пользование картой7 ч. назад - 1566 4
Высший антикоррупционный суд вынес первый тюремный приговорВчера, 15:45 - 1299 4
"Газпром" начал демонтаж российских труб, по которым газ идет в Украину — глава ОГТСУВчера, 19:00 - 4643 11
Киевляне почти не пользуются ночным тарифом на электроэнергию - исследование7 ч. назад - 1973 8
Ford представил новый микроавтобус Transit (фото)14 ч. назад - 1755
Межбанк: рынок заставил всех волноватьсяВчера, 18:10 - 1657
Что делать, если банк без предупреждения повышает тариф за пользование картой7 ч. назад - 1566 4
Представлен необычный электроскутер, напоминающий ноутбук с колёсиками (видео)26 мин. назад - 36
С 15 июня по заданию Президента было увеличено количество пригородных поездов на Киевщине45 мин. назад - 19
В Украине запустили производство новой модели автомобиля (фото)Вчера, 16:35 - 1887
Sony представила официальный дизайн новой Playstation 5 (фото, видео)12.06.2020, 12:10 - 490
Ученые насчитали шесть разновидностей коронавируса09.06.2020, 16:10 - 2207 2