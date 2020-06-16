Как будет меняться рынок труда в ближайшие годы

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В Украине из-за кризиса и пандемии коронавируса кардинально изменится ситуация на рынке труда. Часть профессий может вовсе остаться невостребованной, вместо этого появятся новые запросы по кадрам.
Виртуальное рабочее место в “облаке”, корпоративный врач, который обслуживает всех сотрудников предприятия, ежедневные брифы “онлайн” и “свободный” график – таким видят будущее рынка труда опрошенные эксперты.
Среди востребованных профессий: медицинские транскрипционисты; помощники физиотерапевта; радиационные терапевты.
Данные и искусственный интеллект: специалист по искусственному интеллекту; Data Scientist; Data Engineer.
Инженерия и облачные вычисления: Site Reliability Engineer; Python-разработчик; Javascript-разработчик/Full Stack Engineer.
Зеленая экономика: специалисты по системам производства свалочного газа; техники по обслуживанию ветротурбин/зеленые маркетологи; техники по переработке биотоплива.
Люди и культура: IT-recruiter; HR Partner; Talent Acquisition Specialist.
Разработка новых товаров: Product Owner; QA Tester; Agile Coach.
Продажи, маркетинг и контент: Social Media Assistant; Growth Hacker; Customer Success Specialist.
По мере развития рабочих мест в данных семи кластерах будут развиваться навыки, необходимые для выполнения работы. Ожидается, что к 2022 году в среднем произойдет изменение 42% основных навыков.
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