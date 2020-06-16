Путешествия в ЕС: в Кабмине рассказали, что будет с безвизом для украинцев

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Безвизовый режим Украины со странами Евросоюза продолжит действовать, несмотря на ограничения из-за пандемии коронавируса. Об этом рассказала вице-премьер по евроинтеграции Ольга Стефанишин.“Он есть, был и продолжает быть. Да, есть определенные ограничения, но они связаны с мерами предупреждения пандемии, а не с наличием или отсутствием безвиза. Это временные ограничения, которые действуют не только в отношении Украины, а в отношении тех стран, с которыми у ЕС есть как безвизовый, так и визовый режим. Они не влияют на оценку выполнения Украиной критериев безвиза”, – пояснила она. Чиновница напомнила, что 11 июня Еврокомиссия приняла рекомендации по ослаблению ограничений на путешествия на территории ЕС.
“Там также нет никаких положений, которые бы совмещали ограничения, связанные с пандемией, и политический дискурс относительно безвиза. Поэтому это не является предметом диалога”, – уточнила она. Рассказывая, когда ЕС может открыть границы для украинцев, Стефанишина назвала этот процесс плавным. “И по мере того, как Украина будет демонстрировать эффективность карантинных мероприятий, мы сможем быть настойчивее относительно открытия сообщения или возврата к оригинальным условиям безвиза. То есть это зависит и от Украины, и от ЕС. Но можно быть уверенными, что ограничения, связанные с коронакризисом, постепенно будут отменять”, – отметила вице-премьер.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
До конца года 4G будет доступен по всей странеВчера, 10:16 - 961 6
Проведение референдума может стоить около 12 миллиардов - СтефанчукВчера, 08:45 - 710 6
С 1 сентября медикам повысят зарплаты — глава МинздраваВчера, 11:34 - 845 5
Украинцы нарастили депозиты в банкахВчера, 19:00 - 1618 4
Нацкомиссия предлагает с августа повысить тарифы "Укрэнерго" в 4 разаВчера, 20:42 - 3088 4
Кто сможет уйти на заслуженный отдых в 60 лет6 ч. назад - 7314
В Украине изменятся правила для операторов и абонентов мобильной связи (инфографика)Вчера, 16:02 - 3300 2
Нацкомиссия предлагает с августа повысить тарифы "Укрэнерго" в 4 разаВчера, 20:42 - 3088 4
Украинцы нарастили депозиты в банкахВчера, 19:00 - 1618 4
Из-за внедрения второго уровня пенсионной системы украинский бизнес будет вынужден бежать за границу - экономист5 ч. назад - 1181
BMW официально представила новый спортивный седан (фото)4 ч. назад - 98
Opera представила новую версию игрового браузера Opera GX (фото)Вчера, 12:10 - 197 2
Представлен необычный электроскутер, напоминающий ноутбук с колёсиками (видео)16.06.2020, 15:35 - 1329
С 15 июня по заданию Президента было увеличено количество пригородных поездов на Киевщине16.06.2020, 15:16 - 412 5
В Украине запустили производство новой модели автомобиля (фото)15.06.2020, 16:35 - 8373 1