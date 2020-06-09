В Госстате сообщили, как выросло количество безработных в Украине за время карантина

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Количество безработных в Украине выросло на 154,97 тысячи человек в период с 12 марта по 15 июня текущего года.
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.
Как показатели изменились за неделю:
Пособие по частичной безработице:
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