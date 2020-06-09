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В Госстате сообщили, как выросло количество безработных в Украине за время карантина

В Госстате сообщили, как выросло количество безработных в Украине за время карантина

Количество безработных в Украине выросло на 154,97 тысячи человек в период с 12 марта по 15 июня текущего года.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Как показатели изменились за неделю:

  • с 9 по 12 июня это количество безработных увеличилось на 15,8 тыс. по сравнению с 23,7 тыс. неделей ранее;
  • количество получателей пособия по безработице выросло за прошлую неделю на 15 тыс. чел. – до 430,4 тыс..

Пособие по частичной безработице:

  • по состоянию на 15 июня в центры занятости поступило 34 тыс. пакетов документов от предпринимателей и компаний на оформление помощи по частичной безработице, из них 16 тыс. – от ФЛП без наемных работников;
  • положительное решение о назначении таких выплат было принято по 14 тысячам заявок – выплаты получат более 125 тыс. сотрудников.
  • направлено на выплату помощи по частичной безработице 415,1 млн грн.

Справка Finance.ua:

  • Инструкция по получению помощи по частичной безработице по ссылке.
  • Как сообщала начальник управления предоставления услуг работодателям Госцентра занятости Оксана Мельник, за период с начала карантина количество вакансий, которое было зарегистрировано в Государственном центре занятости, составила вполовину меньше, чем в прошлом году за этот период. Средний уровень зарплат составляет около 7 тыс. грн, но это разноплановые вакансии, то есть это и работники с инструментом, и специалисты.
  • Помощь по частичной безработице на период карантина может выплачиваться ФЛП, которые не имеют наемных работников, но являются застрахованными лицами, то есть уплачивали единый социальный взнос.

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По материалам Finance.UA
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