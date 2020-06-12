"Белавиа" возобновила полеты в Украину

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Белорусская авиакомпания “Белавиа” сегодня выполнила первый регулярный международный рейс в Украину с начала карантина.
Об этом говорится на онлайн-табло аэропорта “Борисполь”.
Самолет авиакомпании доставил пассажиров в Киев из Минска в 09:35. Также международный рейс в Минск сегодня запланирован из аэропорта “Одесса”.
«Белавиа» анонсировала возобновление полетов с 15 июня из Минска сразу в четыре города — Киев, Львов, Одессу и Харьков.
Продажи билетов открыты на рейсы с 15 июня в аэропорт Борисполь, аэропорт «Киев» (Жуляны), Одессу, с 16 июня — во Львов, с 18 июня — в Харьков. Авиакомпания также предлагает транзит через Минск в другие города Европы.
Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Аренда квартир в Киеве подешевелаВчера, 09:01 - 6211 11
Восстановление Украины после коронакризиса может затянуться до 2024 года - МВФВчера, 17:00 - 899 7
Украинцев ждет обязательное пенсионное накопление: что предлагаютВчера, 12:30 - 7934 7
Эксперты по недвижимости рассказали, что будет с ценамиВчера, 16:00 - 23702 6
В Украине с 1 июля снизят тарифы на "зеленую" электроэнергиюВчера, 07:48 - 5192 6
Эксперты по недвижимости рассказали, что будет с ценамиВчера, 16:00 - 23702 6
Украинцев ждет обязательное пенсионное накопление: что предлагаютВчера, 12:30 - 7934 7
ФГВФЛ развенчал мифы о гарантировании вкладовВчера, 12:09 - 6075 2
Электрический тягач Tesla Semi готов к массовому производству - Маск (фото)7 ч. назад - 2274
Сколько потеряли рестораны и кафе за время карантина (инфографика)Вчера, 12:40 - 2159
Sony представила официальный дизайн новой Playstation 5 (фото, видео)12.06.2020, 12:10 - 355
Ученые насчитали шесть разновидностей коронавируса09.06.2020, 16:10 - 1838 2
В США запустили самый большой в мире коммерческий электросамолет (фото)04.06.2020, 11:44 - 2652 13
В Германии продают уникальный грузовик с "парящей" кабиной (фото)03.06.2020, 10:48 - 3233
Украина не будет разрабатывать вакцину от коронавируса01.06.2020, 12:38 - 2473 9