"Белавиа" возобновила полеты в Украину

Белорусская авиакомпания “Белавиа” сегодня выполнила первый регулярный международный рейс в Украину с начала карантина.

Об этом говорится на онлайн-табло аэропорта “Борисполь”.

Самолет авиакомпании доставил пассажиров в Киев из Минска в 09:35. Также международный рейс в Минск сегодня запланирован из аэропорта “Одесса”.

«Белавиа» анонсировала возобновление полетов с 15 июня из Минска сразу в четыре города — Киев, Львов, Одессу и Харьков.

Продажи билетов открыты на рейсы с 15 июня в аэропорт Борисполь, аэропорт «Киев» (Жуляны), Одессу, с 16 июня — во Львов, с 18 июня — в Харьков. Авиакомпания также предлагает транзит через Минск в другие города Европы.

Справка Finance.ua:

В Украине с 15 июня возобновляется регулярное международное пассажирское авиасообщение после нескольких месяцев перерыва.

Все рейсы в аэропорту “Борисполь” обслуживаются в терминале D. Зайти в терминал могут только пассажиры с билетом (посадочным талоном), экипажи и работники. Исключением могут быть сопровождающие в особых обстоятельствах (например, сопровождающие пассажиров с ограниченной подвижностью, детей, которые улетают без сопровождения взрослых и т.д.).

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫