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В Украине платных дорог не будет - Укравтодор

В Украине платных дорог не будет - Укравтодор

В Украине вместо платных дорог намерены ввести дополнительный сбор для иностранных грузовиков.

Об этом сообщил глава Укравтодора Александр Кубрак.

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“У нас сейчас все дороги бесплатные, пока не отремонтируем. О платных дорогах не может идти речь вообще”, – сказал Кубрак.

Он отметил, что Украина осталась единственной в регионе, где не ввели так называемый толлинг – когда фура платит за каждый километр.

“Сейчас обсуждается идея, зарегистрирован законопроект о том, чтобы иностранные транзитные грузовики, которые едут через территорию Украины, платили этот дополнительный сбор. Об украинских грузовиках речь вообще не идет”, – уточнил Кубрак.

По материалам Корреспондент.net
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