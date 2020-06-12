В "Слуге народа" разъяснили участь учителей-пенсионеров

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В Украине учителей-пенсионеров увольнять не будут, они продолжат работать. Их будут автоматически переводить на срочный контракт.
Об этом сообщил председатель Комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак, передает пресс служба партии “Слуга народа”.
“Никто не будет увольнять учителей-пенсионеров. Информация, которую сейчас активно распространяют некоторые СМИ, не соответствует действительности. Единственное, что изменится для учителей и директоров школ – их автоматически будут переводить на срочный контракт. Что это значит? Что государство будет заказывать у них учительские и управленческие услуги, заключать трудовой договор, где будет удостоверять готовность за это платить”, – объяснил Бабак.
Такой типовой контракт является дополнительной защитой, заверил председатель Комитета по вопросам образования, науки и инноваций.
“Ведь там четко прописано: размер зарплаты, все предусмотренные для работника надбавки и льготы. Это выплаты гарантированные. А для учителей и директоров будут четко прописаны и их обязанности. Если человек не выполняет их качественно, как и любой другой работник на предприятии или в компании, контракт будут пересматривать”, – добавил он.
Такая практика, по словам Бабака, существует по всему миру, ведь “подобные договоры стимулируют работников выполнять свою работу ответственно”.
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