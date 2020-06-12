OnePlus выпустила бету Android 11 для своих смартфонов

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Вслед за Xiaomi и OPPO к числу компаний, предлагающих пользователям опробовать новейшую мобильную операционку Android 11 Beta, присоединилась и OnePlus. На своём официальном сайте вендор раскрыл названия моделей, совместимых со свежей версией прошивки OxygenOS, и опубликовал образы сборок, доступные для скачивания.
ОС Android 11 Beta уже доступна для моделей OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro. Готовые образы для загрузки разработчики опубликовали на официальном форуме компании. После прошивки пользователи смогут не только опробовать все нововведения, которые предлагает Google, но и сообщить разработчикам о найденных багах посредством формы обратной связи.
Компания подчёркивает, что в текущем виде прошивка может работать нестабильно — она рассчитана в первую очередь на тестировщиков и энтузиастов, поэтому не рекомендуется рядовым пользователям в качестве полноценной замены предыдущей стабильной версии «зелёного робота». О релизе Android 11 Beta для других фирменных устройств представители OnePlus пока не сообщали.
В списке ключевых изменений новой ревизии мобильной ОС — обновлённое меню уведомлений, расширенные возможности для текстового общения, улучшенные настройки конфиденциальности для приложений, оптимизация для работы в условиях 5G-сетей и умные рекомендации в интерфейсе. В каждую последующую бета-версию Android 11 Google будет постепенно внедрять новые функции.
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