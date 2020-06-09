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Госдолг США достиг рекордных $26 трлн

Госдолг США достиг рекордных $26 трлн

Госдолг США поставил новый исторический рекорд, превысив $26 трлн.

Об этом свидетельствуют данные Минфина США, передает издание Decrypt.

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В прошлом месяце государственный долг США достиг $25 трлн. А в течение месяца перед этим – $24 трлн. Это означает, что государственный долг США растет со скоростью $1 трлн ежемесячно.

Год назад государственный долг США составлял $22 трлн, что означает, что он увеличился на $4 трлн в прошлом году. Для сравнения: за последние пять лет государственный долг США вырос на $8 трлн.

Стремительный рост государственного долга вызван пандемией коронавируса, которая привела к экономическому спаду и массовой безработице. Экономика США сократилась на 4,8% в первом квартале этого года.

По материалам Mind
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