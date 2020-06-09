Госдолг США достиг рекордных $26 трлн

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Госдолг США поставил новый исторический рекорд, превысив $26 трлн.
Об этом свидетельствуют данные Минфина США, передает издание Decrypt.
Читайте также: ФРС будет держать нулевую ставку до 2023 года
В прошлом месяце государственный долг США достиг $25 трлн. А в течение месяца перед этим – $24 трлн. Это означает, что государственный долг США растет со скоростью $1 трлн ежемесячно.
Год назад государственный долг США составлял $22 трлн, что означает, что он увеличился на $4 трлн в прошлом году. Для сравнения: за последние пять лет государственный долг США вырос на $8 трлн.
Стремительный рост государственного долга вызван пандемией коронавируса, которая привела к экономическому спаду и массовой безработице. Экономика США сократилась на 4,8% в первом квартале этого года.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Президент назвал условия отставки АваковаВчера, 11:50 - 3471 8
Глава НБУ назвал причины укрепления гривныВчера, 16:00 - 2874 3
Национальный банк Украины снизил учетную ставкуВчера, 14:10 - 5764 3
Правительство ожидает более умеренного падения экономики Украины, чем МВФВчера, 09:32 - 316 3
Транш МВФ будет поддерживать низкий уровень роста цен — НацбанкВчера, 21:29 - 305 2
Крупнейший в мире продавец одежды закроет более тысячи магазиновВчера, 13:23 - 10892
Национальный банк Украины снизил учетную ставкуВчера, 14:10 - 5764 3
Глава НБУ назвал причины укрепления гривныВчера, 16:00 - 2874 3
Банки начали избавляться от ОВГЗВчера, 13:46 - 2363
Система видеофиксации: Аваков показал статистику за 10 днейВчера, 17:03 - 2175
Sony представила официальный дизайн новой Playstation 5 (фото, видео)50 мин. назад - 28
Ученые насчитали шесть разновидностей коронавируса09.06.2020, 16:10 - 1176 2
В США запустили самый большой в мире коммерческий электросамолет (фото)04.06.2020, 11:44 - 2246 13
В Германии продают уникальный грузовик с "парящей" кабиной (фото)03.06.2020, 10:48 - 2707
Украина не будет разрабатывать вакцину от коронавируса01.06.2020, 12:38 - 2075 9