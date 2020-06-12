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Что украинцы покупают онлайн

Что украинцы покупают онлайн

Во время карантина люди скупали в интернете маски, респираторы и антисептики. В начале лета вырос спрос на мебель и утварь для дачи, а также на спортивные товары.

Такие данные маркетплейса Prom.ua

Вырос спрос на товары для спорта и отдыха, а также на товары для дома и сада – на 9% по сравнению с серединой мая: деревянные и садовые беседки, сковородки из диска для дачи, пенни борды и скейтборды для детей, подвесные кресла-коконы, надувные матрасы, спиннинги и удочки, а также детские горки, батуты и туристические палатки. Спрос на мангалы и грили сместился с мая на июнь.

Средний чек на них – от 680 грн до 780 грн.

Одежда и обувь. Вместо домашней одежды снова покупают женские платья, носки, гольфы и гетры, а также футболки, майки, нижнее белье и детскую одежду и обувь.

Средний чек – 560 грн.

ТОП- запросов – б/у велосипеды (в том числе модели с электромотором), гироскутеры и электросамокаты – их стали искать в два раза чаще. Чек в среднем за 5 тыс. грн.

Справка Finance.ua:

  • В январе-апреле 2020 года размер среднемесячной номинальной заработной платы штатных работников столичных предприятий, учреждений, организаций (с численностью работающих 10 и более) составил 16 380 грн и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличился на 8,7%.

Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10-20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.

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По материалам Finance.UA
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