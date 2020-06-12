Что украинцы покупают онлайн

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Во время карантина люди скупали в интернете маски, респираторы и антисептики. В начале лета вырос спрос на мебель и утварь для дачи, а также на спортивные товары.
Такие данные маркетплейса Prom.ua
Вырос спрос на товары для спорта и отдыха, а также на товары для дома и сада – на 9% по сравнению с серединой мая: деревянные и садовые беседки, сковородки из диска для дачи, пенни борды и скейтборды для детей, подвесные кресла-коконы, надувные матрасы, спиннинги и удочки, а также детские горки, батуты и туристические палатки. Спрос на мангалы и грили сместился с мая на июнь.
Средний чек на них – от 680 грн до 780 грн.
Одежда и обувь. Вместо домашней одежды снова покупают женские платья, носки, гольфы и гетры, а также футболки, майки, нижнее белье и детскую одежду и обувь.
Средний чек – 560 грн.
ТОП- запросов – б/у велосипеды (в том числе модели с электромотором), гироскутеры и электросамокаты – их стали искать в два раза чаще. Чек в среднем за 5 тыс. грн.
Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10-20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.
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