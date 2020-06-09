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"Антиколомойский" закон оспаривают в Конституционном суде

"Антиколомойский" закон оспаривают в Конституционном суде

В Конституционный суд Украины поступило представление 64 народных депутатов относительно конституционности закона о банках.

Об этом сообщается на сайте КСУ.

“11 июня 2020 года в Конституционный суд Украины поступило конституционное представление 64 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) Закона Украины “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию механизмов регулирования банковской деятельности”, его отдельных положений, а также положений других законодательных актов в редакции этого закона”, – говорится в сообщении.

Согласно тексту, инициаторами представления стали народные депутаты от фракции “Батькивщина” Сергей Власенко и Юлия Тимошенко. Представление подписали, в частности, нардепы от “Батькивщины”, депутатской группы “За будущее” и отдельные народные депутаты от “Слуги народа”: Александр Дубинский, Максим Бужанский, Александр Куницкий, Ольга Василевская-Смаглюк.

По материалам Економічна Правда
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