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МВД предлагает регистрировать авто, не выходя из автосалона

МВД предлагает регистрировать авто, не выходя из автосалона

МВД предлагает в 2020-2022 годах реализовать экспериментальный проект по предоставлению возможности госрегистрации новых транспортных средств дистрибьюторами и уполномоченными дилерами.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

“Проект акта предлагает ввести на территории Украины экспериментальный проект по возможности регистрации новых транспортных средств с участием субъектов хозяйствования, которые их реализуют. Это позволит, по желанию покупателей новых транспортных средств, получить регистрационные документы на транспортное средство и номерные знаки непосредственно в помещении субъекта хозяйствования, у которого такое транспортное средство было приобретено”, – разъяснили в МВД.

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Автодилеры, желающие участвовать в эксперименте, должны заключить соглашение об организации сотрудничества с Главным сервисным центром МВД.

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По материалам Finance.UA
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