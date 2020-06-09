МВД предлагает регистрировать авто, не выходя из автосалона

МВД предлагает в 2020-2022 годах реализовать экспериментальный проект по предоставлению возможности госрегистрации новых транспортных средств дистрибьюторами и уполномоченными дилерами.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

“Проект акта предлагает ввести на территории Украины экспериментальный проект по возможности регистрации новых транспортных средств с участием субъектов хозяйствования, которые их реализуют. Это позволит, по желанию покупателей новых транспортных средств, получить регистрационные документы на транспортное средство и номерные знаки непосредственно в помещении субъекта хозяйствования, у которого такое транспортное средство было приобретено”, – разъяснили в МВД.

Читайте также: Система видеофиксации: Аваков показал статистику за 10 дней

Автодилеры, желающие участвовать в эксперименте, должны заключить соглашение об организации сотрудничества с Главным сервисным центром МВД.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫