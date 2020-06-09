0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 68 0

Варианты инвестиций в кризис - рекомендации эксперта (видео)

Варианты инвестиций в кризис - рекомендации эксперта (видео)

Финансовый кризис — это замедление роста экономики, безработица и повышение инфляции. Но даже в этот трудный период можно найти возможность заработать на инвестировании.

Об этом рассказал Генеральный директор компании Royal Standard Group Константин Мостипан на вебинаре “FinUpdate: Куда инвестировать в 2020 году”. Invest партнер вебинара – финансовая компания Royal Standard Group.

Варианты инвестиций в кризис

1. Инвестиции в дешевый актив с надеждой на его подорожание через какое-то время. Основная проблема в таком виде инвестиций заключается в том, что непонятно, какой актив переживет тот или иной кризис. Также неизвестно – за какой период актив восстановиться. А еще важно учитывать изменения потребительских привычек, из-за которых многие виды бизнеса уже не смогут выйти на докризисный уровень.

2. Инвестиции в инновации. Этот вариант – риск и в обычное, докризисное время. К примеру можно взять разработку фармацевтических компаний от нового коронавируса. Но вы должны понимать, что кроме разработки вакцины, ее нужно протестировать. И немало инвестиций потребуется, чтобы запустить ее в массовое производство.

3. Инвестиции в проверенные временем надежные бизнес-компании. Такой вариант устойчив к кризисным явлениям.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.