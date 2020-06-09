Варианты инвестиций в кризис - рекомендации эксперта (видео)

Финансовый кризис — это замедление роста экономики, безработица и повышение инфляции. Но даже в этот трудный период можно найти возможность заработать на инвестировании.

Об этом рассказал Генеральный директор компании Royal Standard Group Константин Мостипан на вебинаре “FinUpdate: Куда инвестировать в 2020 году”. Invest партнер вебинара – финансовая компания Royal Standard Group.

Варианты инвестиций в кризис

1. Инвестиции в дешевый актив с надеждой на его подорожание через какое-то время. Основная проблема в таком виде инвестиций заключается в том, что непонятно, какой актив переживет тот или иной кризис. Также неизвестно – за какой период актив восстановиться. А еще важно учитывать изменения потребительских привычек, из-за которых многие виды бизнеса уже не смогут выйти на докризисный уровень.

2. Инвестиции в инновации. Этот вариант – риск и в обычное, докризисное время. К примеру можно взять разработку фармацевтических компаний от нового коронавируса. Но вы должны понимать, что кроме разработки вакцины, ее нужно протестировать. И немало инвестиций потребуется, чтобы запустить ее в массовое производство.

3. Инвестиции в проверенные временем надежные бизнес-компании. Такой вариант устойчив к кризисным явлениям.