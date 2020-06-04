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Когда в Украине введут нулевое декларирование

Когда в Украине введут нулевое декларирование

В Украине планируют ввести нулевое или единоразовое декларирование еще в текущем году.

Об этом сказал глава Кабинета Министров Денис Шмыгаль.

“Нулевая декларация – мы планируем делать это в этом году”, – отметил глава правительства.

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Такое декларирование призвано раскрыть все активы, принадлежащие физлицам на праве частной собственности. При подаче такой декларации можно не указывать источники происхождения и стоимость задекларированных активов.

Ранее Зеленский анонсировал нулевую декларацию в 2020-ом. Он заявлял, что амнистия капиталов (нулевая декларация) будет в этом году. Сейчас власть обсуждает тонкости нововведения, однако ее модель уже разработана, оформлена в виде законопроекта, который зарегистрирован в парламенте.

Что отражать в единоразовой декларации:

  • активы физического лица в виде валютных ценностей, ценных бумаг,
  • движимое и недвижимое имущество,
  • объекты незавершенного строительства, доли (паи) в имуществе юридических лиц,
  • другие имущественные и нематериальные активы – как в Украине, так и за рубежом.

После завершения кампании нулевого декларирования налоговая должна все проверить.

Справка Finance.ua:

В этом году команда Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) ввела ряд сервисов, призванных упростить процесс подачи е-деклараций.

Новые принципы проверки деклараций:

  • процесс полной проверки будет длиться 120 дней;
  • декларация может провериться еще раз в случае появления новой информации;
  • декларации должностных лиц будут проверяться самыми первыми.

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По материалам Finance.UA
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