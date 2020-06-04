Когда в Украине введут нулевое декларирование

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В Украине планируют ввести нулевое или единоразовое декларирование еще в текущем году.
Об этом сказал глава Кабинета Министров Денис Шмыгаль.
“Нулевая декларация – мы планируем делать это в этом году”, – отметил глава правительства.
Читайте также: Не имеют никаких активов: названы самые бедные нардепы
Такое декларирование призвано раскрыть все активы, принадлежащие физлицам на праве частной собственности. При подаче такой декларации можно не указывать источники происхождения и стоимость задекларированных активов.
Ранее Зеленский анонсировал нулевую декларацию в 2020-ом. Он заявлял, что амнистия капиталов (нулевая декларация) будет в этом году. Сейчас власть обсуждает тонкости нововведения, однако ее модель уже разработана, оформлена в виде законопроекта, который зарегистрирован в парламенте.
Что отражать в единоразовой декларации:
После завершения кампании нулевого декларирования налоговая должна все проверить.
В этом году команда Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) ввела ряд сервисов, призванных упростить процесс подачи е-деклараций.
Новые принципы проверки деклараций:
.Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграмм-канале Finance_ukr
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Президент назвал условия отставки Авакова8 ч. назад - 2027 6
Зеленский подключил Шмыгаля к решению вопроса "Укрбуда"8 ч. назад - 791 4
"Мы глубоко просели": Шмыгаль назвал возможные сроки восстановления экономикиВчера, 21:34 - 1722 4
В Минфине сообщили, куда направят €500 млн от ЕС10 ч. назад - 556 3
Глава НБУ назвал причины укрепления гривны4 ч. назад - 1340 2
С 1 июля повысят пенсии: кому и на сколько11 ч. назад - 32677
Крупнейший в мире продавец одежды закроет более тысячи магазинов6 ч. назад - 4351
Национальный банк Украины снизил учетную ставку6 ч. назад - 3693 1
Пик экономического кризиса совсем рядом - экономист назвал срокиВчера, 20:14 - 3566 1
Новшества для плательщиков единого налога третьей группы9 ч. назад - 2558
Ученые насчитали шесть разновидностей коронавирусаПозавчера, 16:10 - 982 2
В США запустили самый большой в мире коммерческий электросамолет (фото)04.06.2020, 11:44 - 2143 12
В Германии продают уникальный грузовик с "парящей" кабиной (фото)03.06.2020, 10:48 - 2595
Украина не будет разрабатывать вакцину от коронавируса01.06.2020, 12:38 - 1978 9
В Виннице выпустили на линию два троллейбуса собственного производства VinLine (фото)29.05.2020, 14:10 - 4829 7