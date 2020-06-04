Глава НБУ назвал причины укрепления гривны

В настоящее время ситуация на валютном рынке Украины является благоприятной.

Об этом на брифинге сказал глава НБУ Яков Смолий.

“Ситуация на валютном рынке, от которой существенно зависит стоимость потребительской корзины, является благоприятной для низкой инфляции. С начала апреля предложение валюты на межбанковском рынке превышает спрос. Объемы импорта почти по всем категориям товаров остаются меньше докризисного уровня, в то же время экспорт сокращается менее существенно. Вследствие этого гривна укрепилась”, – сообщил Смолий.

По его словам, Национальный банк, пользуясь благоприятной ситуацией, с начала апреля выкупил в международные резервы около 1,8 млрд долл. США.

“Таким образом, Национальный банк уже вышел на чистую покупку валюты с начала года, компенсировав затраты валюты из международных резервов, сделанные во время повышенного спроса на валюту в марте”, – добавил он.

Справка Finance.ua:

Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку с 8% до 6% с 12 июня 2020 года. Это – самый низкий уровень учетной ставки за всю историю независимой Украины.

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