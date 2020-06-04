В Украине снизился Индекс финансового стресса - НБУ

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Индекс финансового стресса в Украине снизился до около 0,17 пункта после скачка в марте до 0,3 пункта.
Об этом свидетельствует еженедельный банковский обзор НБУ.
До 9 июня доля работающих отделений банков увеличилась до 91% с 89% на 2 июня, при этом доля работающих банкоматов сократилась на 1 п.п. – до 96%.
В НБУ отметили, что в период с 1 по 5 июня гривневые средства населения в целом выросли на 4,2% (неделей ранее сократились на 0,4%), в частности, срочные гривневые депозиты выросли на 0,1% (0,4% неделей ранее).
Объем валютных средств за указанный период увеличился на 0,2% (на 0,4% неделей ранее), объем срочных валютных депозитов не изменился (сократился на 0,2% неделей ранее).
«Отток валютных средств и срочных гривневых депозитов был умеренным по сравнению с кризисами 2008 и 2014 годов», – отметили в НБУ.
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