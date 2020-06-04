В Украине снизился Индекс финансового стресса - НБУ

Индекс финансового стресса в Украине снизился до около 0,17 пункта после скачка в марте до 0,3 пункта.

Об этом свидетельствует еженедельный банковский обзор НБУ.

До 9 июня доля работающих отделений банков увеличилась до 91% с 89% на 2 июня, при этом доля работающих банкоматов сократилась на 1 п.п. – до 96%.

В НБУ отметили, что в период с 1 по 5 июня гривневые средства населения в целом выросли на 4,2% (неделей ранее сократились на 0,4%), в частности, срочные гривневые депозиты выросли на 0,1% (0,4% неделей ранее).

Объем валютных средств за указанный период увеличился на 0,2% (на 0,4% неделей ранее), объем срочных валютных депозитов не изменился (сократился на 0,2% неделей ранее).

«Отток валютных средств и срочных гривневых депозитов был умеренным по сравнению с кризисами 2008 и 2014 годов», – отметили в НБУ.

Справка Finance.ua:

Кредитные каникулы полностью или частично ввели 30 украинских банков.

НБУ прогнозирует в этом году падение экономики на 5%. Когда экономический кризис достигнет пика.

Национальный банк в июне 2021 года не будет применять меры воздействия к банкам за нарушение нормативов. Речь идет о нормативах достаточности капитала, ликвидности, кредитного риска.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫