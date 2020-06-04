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Больших колебаний гривны не будет до осени - эксперт

Больших колебаний гривны не будет до осени - эксперт

Курс гривны не изменился после решения МВФ предоставить Украине $5 млрд в рамках новой кредитной программы Stand-by. На рынке валют сильных колебаний не будет по крайней мере до осени.

Такой прогноз сделал Олег Пендзин, исполнительный директор общественного союза “Экономический дискуссионный клуб”, на телеканале “Эспрессо”.

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“Национальная валюта никоим образом не отреагировала (на решение МВФ. – Ред.). Валютных резервов Нацбанка достаточно много. Поэтому на валютном курсе сегодня абсолютная тишина, которая абсолютно гарантированно продержится как минимум до осени”, – сказал Пендзин.

Он прогнозирует, что в течение лета доллар будет стоить от 26,5 до 27,5.

“Но надо понимать, что на сегодняшний момент общий объем спроса является небольшим, предложения также достаточно. Поэтому, на мой взгляд, каких-либо серьезных изменений в связи с приходом в страну транша МВФ не состоится”, – отметил эксперт.

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По материалам Espreso.tv
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