За май к 4G подключили более тысячи населенных пунктов — сеть охватила 57% Украины

В мае 2020 года к сетям 4G присоединили 1 188 населенных пунктов Украины. Из них 723 получили 4G впервые, а в других появилась альтернатива в выборе услуг 4G от разных операторов.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

“Предоставление гражданам доступа к качественной связи и скоростному интернету является одним из стратегически важных вопросов для Президента Владимира Зеленского”, – отмечается в сообщении.

“Жизнь изменилась, она больше перешла в онлайн. Поэтому я хотел бы, чтобы мы ускорили темпы качественного покрытия нашей страны. Технологически это, конечно, сложно, но нам нужно научиться реагировать на новые вызовы, чтобы защитить страну от новых потрясений. Страну надо соединить не только дорожной инфраструктурой, но и виртуальной”, — считает глава государства.

В целом по состоянию на май 2020 года связь 4G имеется в 16 205 населенных пунктах — это 57% от их общего количества.