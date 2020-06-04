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Samsung выпустил новую прошивку для Galaxy Note 9

Samsung выпустил новую прошивку для Galaxy Note 9

Разработчики Samsung анонсировали стабильную версию оболочки One UI 2.1.

Речь идёт пока только о Galaxy Note 9. Galaxy S9 и Galaxy S9 Plus получат прошивку чуть позже.

Новая версия ПО предназначена для моделей с чипом Exynos 9810. В систему добавили июньский патч безопасности, а также все основные изменения новой оболочки. Это новые AR Emoji, Pro-режим съёмки, Quick Share для быстрой передачи файлов (аналог Apple AirDrop), функцию Music Share, мелкие изменения в интерфейсе и многое другое.

Обновление весом 1.2 ГБ уже начали получать пользователи смартфонов в Германии. В ближайшие дни прошивка станет доступна и в других регионах.

По материалам Телеграф
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