Samsung выпустил новую прошивку для Galaxy Note 9

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Разработчики Samsung анонсировали стабильную версию оболочки One UI 2.1.
Речь идёт пока только о Galaxy Note 9. Galaxy S9 и Galaxy S9 Plus получат прошивку чуть позже.
Новая версия ПО предназначена для моделей с чипом Exynos 9810. В систему добавили июньский патч безопасности, а также все основные изменения новой оболочки. Это новые AR Emoji, Pro-режим съёмки, Quick Share для быстрой передачи файлов (аналог Apple AirDrop), функцию Music Share, мелкие изменения в интерфейсе и многое другое.
Обновление весом 1.2 ГБ уже начали получать пользователи смартфонов в Германии. В ближайшие дни прошивка станет доступна и в других регионах.
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