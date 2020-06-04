Министр финансов назвал ключевые параметры программы с МВФ

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Международный валютный фонд (МВФ) во время одобрения программы Stand-By объемом 5 млрд долларов руководствовался рядом критериев. В частности, это обязательство Украины провести ряд структурных реформ.
Об этом на брифинге сказал министр финансов Украины Сергей Марченко.
“Во-первых, МВФ хочет видеть сбалансированность бюджетной политики. Она сохранена, и решение фонда гарантирует, что бюджет на 2020 год сбалансирован и обеспечен финансированием”, – сказал он.
Кроме того, предусмотрена реализация ряда структурных реформ. “В частности, будет продолжена реформа таможни и налоговой в части создания единых юридических лиц”, – сообщил он.
Также предусмотрено укрепление иммунитета банковской системы в части работы с неработающими кредитами. “Также будет усилена институциональная устойчивость Фонда гарантирования вкладов физических лиц”, – добавил министр.
Кроме этого, остаются традиционные блоки программы: борьба с коррупцией, а также с отмыванием денег, полученных преступным путем.
Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграмм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Киев прибыл первый контейнерный поезд Китай — УкраинаВчера, 20:10 - 2396 6
Зеленский рассказал, как удалось добиться от МВФ увеличения первого транша3 ч. назад - 459 4
Платный проезд в Украине: с каких машин хотят брать деньгиВчера, 17:20 - 5624 4
Правительство раскрыло условия меморандума: снижение "зеленого" тарифа, "солнечные" аукционы3 ч. назад - 468 3
Аналитики ожидают дальнейшего укрепления курса гривны5 ч. назад - 1713 3
В Киев прибыл первый контейнерный поезд Китай — УкраинаВчера, 20:10 - 2396 6
МВФ утвердил программу для Украины: $5 млрд на полтора года10 ч. назад - 1887 2
Аналитики ожидают дальнейшего укрепления курса гривны5 ч. назад - 1713 3
Индивидуальные номерные знаки не помогут избежать "писем счастья" водителям за нарушение ПДДВчера, 20:00 - 1682
Курс биткоина 2020: в Bloomberg прогнозируют рекордный рост цены криптовалютыВчера, 22:10 - 1540 1
Ученые насчитали шесть разновидностей коронавирусаВчера, 16:10 - 623 1
В США запустили самый большой в мире коммерческий электросамолет (фото)04.06.2020, 11:44 - 1924 11
В Германии продают уникальный грузовик с "парящей" кабиной (фото)03.06.2020, 10:48 - 2385
Украина не будет разрабатывать вакцину от коронавируса01.06.2020, 12:38 - 1864 9
В Виннице выпустили на линию два троллейбуса собственного производства VinLine (фото)29.05.2020, 14:10 - 4620 7