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Министр финансов назвал ключевые параметры программы с МВФ

Министр финансов назвал ключевые параметры программы с МВФ

Международный валютный фонд (МВФ) во время одобрения программы Stand-By объемом 5 млрд долларов руководствовался рядом критериев. В частности, это обязательство Украины провести ряд структурных реформ.

Об этом на брифинге сказал министр финансов Украины Сергей Марченко.

“Во-первых, МВФ хочет видеть сбалансированность бюджетной политики. Она сохранена, и решение фонда гарантирует, что бюджет на 2020 год сбалансирован и обеспечен финансированием”, – сказал он.

Кроме того, предусмотрена реализация ряда структурных реформ. “В частности, будет продолжена реформа таможни и налоговой в части создания единых юридических лиц”, – сообщил он.

Также предусмотрено укрепление иммунитета банковской системы в части работы с неработающими кредитами. “Также будет усилена институциональная устойчивость Фонда гарантирования вкладов физических лиц”, – добавил министр.

Кроме этого, остаются традиционные блоки программы: борьба с коррупцией, а также с отмыванием денег, полученных преступным путем.

Справка Finance.ua:

  • Совет директоров МВФ утвердил программу сотрудничества с Украиной на 5 миллиардов долларов. Программа рассчитана на 18 месяцев.
  • Новая программа Stand-by для Украины направлена прежде всего, на преодоление последствий кризиса вследствие пандемии, а также создание условий для скорейшего восстановления экономики.
  • По словам президента, МВФ намерен выделить первый транш на сумму $1,9 млрд, а не $2,1 млрд, как принято. Но Зеленский объяснил трудную ситуацию Украины главе МВФ Кристалине Георгиевой, и они договорились об увеличении суммы первого транша от Фонда.

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По материалам РБК-Украина
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