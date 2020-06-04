Еврокомиссия выделила Украине 500 миллионов евро займа

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Еврокомиссия выделила Украине второй транш объемом 500 млн евро в рамках четвертой программы макрофинансовой помощи.
Об этом в среду объявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
“Благодарны ЕС за одобрительную оценку процесса внедрения реформ в Украине. Полученные средства усилят экономику на фоне мирового кризиса”, – прокомментировал выделение средств Денис Шмигаль в своем Twitter.
Еврокомиссия одобрила выделение Украине займа на 500 млн евро в рамках четвертой программы макрофинансовой помощи 29 мая.
Выплата второго и последнего транша стала возможной после того, как Украина осуществила двенадцать политических действий, согласованных с ЕС.
Они включали важные меры в области борьбы с коррупцией и отмыванием денег, управления государственными финансами, в банковском секторе, энергетике, сферах здравоохранения и социальной политики.
Выделение макрофинансовой помощи было привязано к сотрудничеству Украины с МВФ. Накануне Совет директоров МВФ утвердил программу сотрудничества с Украиной на $5 миллиардов.
Макрофинансовая помощь – это долгосрочный кредит с очень низкими процентами, которые ЕС предоставляет государствам-партнерам. Эти средства поступают в государственный бюджет и могут быть использованы для погашения бюджетного разрыва.
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