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Правительство раскрыло условия меморандума: снижение "зеленого" тарифа, "солнечные" аукционы

Правительство раскрыло условия меморандума: снижение "зеленого" тарифа, "солнечные" аукционы

В меморандуме с “зелеными” энергетиками предполагается снижение тарифа на СЭС на 15%, ВЭС – на 7,5%. С 1 июля цена солнечной энергетики будет определяться на аукционе, а не по фиксированному тарифу.

Об этом сообщила и. о. министра энергетики Ольга Буславец во время заседания правительства.

“В проекте меморандума предусматривается снижение “зеленого” тарифа. Основные показатели: солнце это -15% снижения от тарифа, ветер -7,5%.

Предусматривается усиление ответственности за небалансы. Прекращение нового строительства СЭС уже с первого июля этого года. Я надеюсь, что мы в ближайшее время внесем в парламент соответствующий законопроект.

Завершение строительства ВЭС после того, как будет завершено начатое строительство”, – объясняет Буславец.

Также, по ее словам, государство не отказывается от выплат за уже произведенную “зеленую” энергетику и должно полностью рассчитаться с производителями до принятия закона.

“Есть обязанности государства по полной оплате уже с момента принятия закона за произведенную электроэнергию. Напоминаю, что на сегодня за текущий год перед этими производителями задолженность ГП Гарантированный покупатель составляет 14 миллиардов гривен.

Есть еще несколько условий относительно рассрочки задолженностей по банкам, эта работа продолжается”, – резюмирует Буславец

“Стоит отметить, что мы не запрещаем строить с 1 июля солнечную энергетику, вопрос в том, что цена производимой энергетики будет определяться на аукционах – это не будет фиксированный высокий тариф”, – поправил Буславець премьер Шмыгаль.

По материалам Економічна Правда
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