Отрасли в Украине, наиболее пострадавшие во время карантина

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В Украине продолжают подсчитывать потери от эпидемии коронавируса и карантина. На днях Госслужба статистики опубликовала данные об изменении ВВП за I квартал, а также о работе промышленности, транспорта, аграрного сектора и строительства. Они неутешительны: в апреле имеем падение почти по всем показателям по сравнению как с мартом нынешнего года, так и с апрелем 2019 года.
Промышленное производство потеряло в апреле сразу 12,8% по сравнению с мартом этого года и 16,2% – с апрелем 2019 года. Это, по словам экспертов, очень много.
Наибольший спад наблюдается в текстильном производстве, производстве одежды и обуви – на 30,9%, почти на треть. Меньше всего пострадала химическая промышленность – снижение на 0,8% по сравнению с мартом. Похожие показатели у фармацевтического производства: по сравнению с мартом – снижение на 3%, с апрелем 2019 года – рост на 17,1%. Незначительно упала добыча нефти и газа: на 3,4% по сравнению с мартом и на 3,5% – с апрелем 2019 года. В других отраслях падение составляет от 15 до 20%.
Агросектор. Более-менее благополучная ситуация в агросекторе: индекс снижения – всего 1,4%, а по сравнению с апрелем 2019 года имеем прирост 2,3%.
Строительство. В строительстве показатели в апреле уменьшились по сравнению с мартом на 4,1%, с апрелем-2019 – на 16%. Больше всего пострадало строительство нежилых зданий – минус 14,6% и минус 12,1% соответственно. Жилья строили меньше на 8,1% и 28,9%. За время апрельского карантина больше, чем в марте, было построено инженерных сооружений – на 4,1%. По мнению экспертов, прирост дали строительство и ремонт дорог, мостов и другой дорожной инфраструктуры. Но в сравнении год к году и здесь провал на 12,6%.
Международный валютный фонд ухудшил прогноз спада ВВП Украины в 2020 году. Вместо 7,7% в его апрельском Мировом экономическом прогнозе теперь говорят о падении до 8,2%.
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