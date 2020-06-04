Пик экономического кризиса совсем рядом - экономист назвал сроки

НБУ прогнозирует в этом году падение экономики на 5%. Когда экономический кризис дойдет до высшей точки.

Об этом рассказал экономист, координатор экспертной платформы НБУ Андрей Блинов в эфире канала “Украина 24”.

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“Ситуация происходит уже третий месяц подряд. По многим подсчетам, второй квартал будет пиком экономического кризиса в Украине. Именно в июне много людей узнает, что они не имеют работы или потеряли часть доходов. Люди должны помнить о такой возможности и экономить средства, потому что может прийти черный день”, — сказал он.

Также, по его словам, есть высокая вероятность, что немного снизится даже номинальная средняя зарплата, а тем более реальный доход.

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