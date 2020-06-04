Пик экономического кризиса совсем рядом - экономист назвал сроки

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
НБУ прогнозирует в этом году падение экономики на 5%. Когда экономический кризис дойдет до высшей точки.
Об этом рассказал экономист, координатор экспертной платформы НБУ Андрей Блинов в эфире канала “Украина 24”.
Читайте также: Ослабления карантина спасут экономику – Зеленский
“Ситуация происходит уже третий месяц подряд. По многим подсчетам, второй квартал будет пиком экономического кризиса в Украине. Именно в июне много людей узнает, что они не имеют работы или потеряли часть доходов. Люди должны помнить о такой возможности и экономить средства, потому что может прийти черный день”, — сказал он.
Также, по его словам, есть высокая вероятность, что немного снизится даже номинальная средняя зарплата, а тем более реальный доход.
Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграмм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Зеленский рассказал, как удалось добиться от МВФ увеличения первого транша4 ч. назад - 589 6
Правительство раскрыло условия меморандума: снижение "зеленого" тарифа, "солнечные" аукционы4 ч. назад - 605 5
ФГВФЛ предупредил о мошенничестве с возвратом средств из банков-банкротов7 ч. назад - 345 4
Аналитики ожидают дальнейшего укрепления курса гривны7 ч. назад - 1952 3
Суд отменил "низкие" нормы потребления газа без счетчиков7 ч. назад - 719 3
Аналитики ожидают дальнейшего укрепления курса гривны7 ч. назад - 1952 3
МВФ утвердил программу для Украины: $5 млрд на полтора года11 ч. назад - 1923 2
Премьер рассказал о тарифах на коммуналку в новом отопительном сезоне10 ч. назад - 1695
Курс биткоина 2020: в Bloomberg прогнозируют рекордный рост цены криптовалютыВчера, 22:10 - 1591 1
В Китае создали долговечный аккумулятор для Tesla16 ч. назад - 1556 1
Ученые насчитали шесть разновидностей коронавирусаВчера, 16:10 - 644 1
В США запустили самый большой в мире коммерческий электросамолет (фото)04.06.2020, 11:44 - 1933 11
В Германии продают уникальный грузовик с "парящей" кабиной (фото)03.06.2020, 10:48 - 2394
Украина не будет разрабатывать вакцину от коронавируса01.06.2020, 12:38 - 1869 9
В Виннице выпустили на линию два троллейбуса собственного производства VinLine (фото)29.05.2020, 14:10 - 4630 7